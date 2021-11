von Peter Schütz waldshut.redaktion@suedkurier.de

Muss ein Museum aus einem großen und teuren Gebäude bestehen? Oder geht‘s einen Tick kleiner, einfacher, anders? Es geht. Das zeigt der Blick über die Grenze in das benachbarte Fricktal, einen Katzensprung vom Hochrhein entfernt. Dort befinden sich drei Museen, deren Standorte ungewöhnlich sind, die jedoch ihre Aufgaben vollumfänglich und mit Stil erfüllen: das Dorfmuseum in Mumpf gegenüber Bad Säckingen, das Zweiradmuseum in Oeschgen bei Frick und in Frick selbst das Sauriermuseum.

Sauriermuseum in Frick

Sauriermuseum: Museumsleiterin Andrea Oettl mit der neuen Abbildung eines jungen Plateosuriers im Sauriermuseum Frick. Bilder: Peter Schütz

Das Sauriermuseum in Frick ist im Untergeschoss einer Grundschule untergebracht, gehört aber trotz der geringen Ausstellungsfläche zu den Hinguckern unter den Museen. Es wurde an heutiger Stelle 1991 eröffnet. 1978 bestand ein Ausstellungsraum in den Räumlichkeiten der Tonwerke Keller AG, auf deren Werksgelände seit 1961 versteinerte Überreste hauptsächlich von pflanzenfressenden Plateosauriern gesammelt werden.

Die Öffnungszeiten Das Sauriermuseum in Frick ist an den Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet, von Montag bis Samstag ist das Museum geschlossen. Das Museum ist nicht rollstuhlgängig. Der Zugang erfolgt über eine Treppe. Informationen im Internet (www.sauriermuseum-frick.ch).

Erst durch den Fund eines vollständigen Plateosaurierskelettes 1985 kam die Idee eines „echten“ Museums auf. Das Prunkstück war von Anfang an das vollständige Plateosaurierskelett. 1999 kam das Wandrelief eines Plateosaurus dazu, später Fossilien eines Raubdinosauriers und einer Schildkröte.

Hochrhein/Schweiz Frick im Dino-Fieber: Vor 60 Jahren fand Ernst Wälchli den ersten Saurierknochen in der Tongrube Das könnte Sie auch interessieren

Nun hat das Sauriermuseum eine neue Attraktion: die Nachbildung eines jungen Plateosauriers. Enthüllt hat ihn Museumsleiterin Andrea Oettl zum 30. Geburtstag des Museums. „30 Jahre ist in der Geologie nichts, aber ein schönes Alter für ein Museum“, so Andrea Oettl.

Blick von der Empore im Sauriermuseum in Frick auf das Wandrelief eines Plateosaurus. Bild: Peter Schütz

2019 verbuchte das Sauriermuseum einen Besucherrekord mit über 10.000 Personen und rund 250 Führungen. Eigentümer der Fundstücke in Frick ist der Kanton Aargau. Bis heute gibt es in Frick rund 80 Saurierfunde, davon die meisten Teilskelette und zehn Skelette mit hoher Vollständigkeit.

Das Zweiradmuseum in Oeschgen

Zweiradmuseum: Gabriele Wieser und ihre Familie betreut im Zweiradmuseum in Oeschgen rund 100 historische Fahrräder. Die Sammlung enthält auch Motorräder.

Das Zweiradmuseum in Oeschgen wird von der Familie Wieser seit 1996 im von der Gemeinde Oeschgen erbauten öffentlichen Zivilschutzraum beim Schulhaus betrieben. Notfalls könnte der Schutzraum in 24 Stunden ausgeräumt werden, erklärt Gabriele Wieser. „Es ist kein Velomuseum, wie es lange Zeit geheißen hat“, stellt sie klar, „sondern ein Zweiradmuseum, weil wir hier auch Motorräder haben“.

Die Öffnungszeiten Das Zwei-Rad-Museum in Oeschgen ist an jedem ersten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Außerhalb davon sind Gruppenführungen auf Anfrage möglich. Die Gruppen sollten nicht zu groß sein, ideal sind 15 Personen. Der Eintritt kostet 5 Franken pro Person, eine Führung kostet mindestens 50 Franken. Obwohl das Museum nicht beheizt wird, kann es auch in der kalten Jahreszeit besucht werden.

Das älteste Motorrad ist ein Motosacoche von 1902 mit verstärktem Fahrradrahmen, an dem der Motor befestigt ist. Im Eingangsbereich steht ein Laufrad, nach dem Erfinder der Lenkvorrichtung Carl von Drais „Draisine“ genannt. Ein Original, wie alle der rund 100 ausgestellten Fahrräder aus zwei Jahrhunderten.

Aus den Anfängen stammen weitere historische Fortbewegungsmittel wie das Hochrad ohne Kette oder das Dreirad mit Differenzialantrieb, das von Hand betriebene Manuped von 1900, drei Fahrräder mit Kardanantrieb, Militärvelos und Rennvelos der ersten Generation inklusive Zubehör wie Lampen, Taschen, Glocken, Öle und so fort. Das Museum bietet somit einen Gang durch die Geschichte des Zweirades. Es ist das Ergebnis jahrzehntelangen Sammelns durch Theodor Frey, dem Onkel von Gabriele Wiesers Mann Heinz.

Ein motorisiertes Einrad im Zweiradmuseum in Oeschgen. Bild: Peter Schütz

Theodor Frey führte ein Eiken eine Velo-Werkstatt. Durch seine Kundschaft gelangte er an alte Fahr- und Motorräder, die er jedoch nicht auf Hochglanz polierte, sondern ihnen ihre Gebrauchsspuren ließ. „Er hat bis zu seinem Tod gesammelt“, berichtet Gabriele Wieser, „das war sein Leben“. Frey starb 1996 im Alter von 77 Jahren. Bei einem Unfall hatte er einen Arm verloren, 30 Jahre später musste ein Bein amputiert werden, aber Frey sammelte unbeirrt mit je einem Arm und Bein weiter.

Das Dorfmuseum in Mumpf

Dorfmuseum: Gerhard Trottmann am Milchwagen im Dorfmuseum in Mumpf.

Einen speziellen Standort hat auch das Dorfmuseum „Alter Dreschschopf“ in Mumpf. Es steht zwischen der Autobahnbrücke und dem Eisenbahnviadukt im Fischingertal. Draußen am Viadukt sind alte Wasserleitungen aus Holz und Ton angebracht, beim Eingang steht ein Warnsignal, das anzeigt, ob das Museum geöffnet ist. Wobei die Öffnungszeiten klar geregelt sind: „Im Mai machen wir auf, im Oktober wieder zu“, erklärt Gerhard Trottmann, einer der Betreuer.

Das Dorfmuseum Mumpf zwischen Autobahnbrücke und Eisenbahnviadukt. Bild: Peter Schütz

Der Dreschschopf wurde um 1940 gebaut, da stand die dritte Brücke der Eisenbahnlinie zwischen Frick und Basel schon seit 15 Jahren. Das Gebäude gehört der Gemeinde Mumpf. Die Initiative für das Museum entstand 2009, drei Jahre später hatten 17 Freiwillige den Schopf geräumt und umgebaut, sodass er 2012 der Öffentlichkeit übergeben werden konnte.

Die Öffnungszeiten Das Dorfmuseum Mumpf ist an vier Sonntagen im Jahr geöffnet: 15. Mai, 19. Juni, 21. August und 18. September 2022, jeweils von 14 bis 16.30 Uhr mit Bistro. In allen Museen gelten derzeit die 3G-Regeln mit Maskenpflicht.

Betreiber ist die Museumskommission auf ehrenamtlicher Basis. Die Ausstellungsobjekte stammen überwiegend von Privatpersonen aus Mumpf. Die Museumskommission hat daraus eine nach Themen sortierte, übersichtliche Reise zurück in die Vergangenheit erstellt.

Blick in das Dorfmuseum in Mumpf. Bild: Peter Schütz