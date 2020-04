von SK

Landkreis Waldshut

Im Landkreis Waldshut gibt es seit gestern 16 weitere bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Die Zahl der Erkrankten ist damit auf 218 angestiegen. In dieser Zahl sind die bereits Genesenen inbegriffen. 71 Personen sind inzwischen wieder gesund. Zwei weitere Erkrankte sind verstorben. Somit sind bisher 10 Todesfälle zu beklagen.

Bei den Erkrankten handelt es sich um 123 Frauen und 95 Männer. Die Fälle verteilen sich auf die folgenden Städte und Gemeinden: Albbruck (5), Bad Säckingen (16), Bernau (3), Bonndorf (5), Dettighofen (1), Dogern (4), Eggingen (4), Görwihl (1), Grafenhausen (2), Herrischried (9), Höchenschwand (5), Ibach (2), Jestetten (5), Klettgau (3), Küssaberg (7), Lauchringen (19), Laufenburg (25), Murg (13), Rickenbach (3), St. Blasien (8), Stühlingen (14), Ühlingen-Birkendorf (5), Waldshut-Tiengen (35), Wehr (17), Weilheim (2), Wutach (1), Wutöschingen (4).

Derzeit befinden sich 13 Menschen mit Corona-Infektionen in stationärer Behandlung.

Bild: Obermeyer, Justus

Landkreis Lörrach

Im Landkreis Lörrach ist eine über 90-jährige Person ist seit gestern im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben. Die Gesamtzahl erhöht sich damit auf 16 Todesfälle im Landkreis. Die Zahl der bestätigten COVID-19-Infektionen hat sich seit gestern um 15 auf insgesamt 428 Fälle erhöht (Stand: 8. April, 16:30 Uhr). Zurzeit werden 36 COVID-19-Patienten im Krankenhaus behandelt, davon müssen elf beatmet werden.

2.805 negative Abstrichergebnisse wurden dem Gesundheitsamt zum jetzigen Zeitpunkt gemeldet. Insgesamt sind mittlerweile 156 Personen mit bestätigter COVID-19-Infektion wieder gesund aus der Quarantäne entlassen worden.





Hochrhein/Südschwarzwald Corona-Krise: Die aktuellen Entwicklungen am Hochrhein und im Südschwarzwald Das könnte Sie auch interessieren

Blick in die Schweiz: Kurve flacht teilweise ab

Kanton Basel-Stadt: Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt meldet mit Stand 8. April, 10 Uhr, insgesamt 834 positive Fälle von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt (21 mehr als am Vortag) und drei weitere Todesfälle. Bei den zwei verstorbenen Frauen und dem verstorbenen Mann handelt es sich jeweils um Personen aus der Risikogruppe (älter als 65 und bestehende Vorerkrankung). Sie waren 98, 85 und 83 Jahre alt. Die Zahl der Todesfälle im Kanton Basel-Stadt beträgt nunmehr insgesamt 31. Aktuell befinden sich 83 Einwohner des Kantons Basel-Stadt aufgrund einer Covid-19-Infektion in Spitalpflege in einem baselstädtischen Spital. Insgesamt sind es 99 Personen. 14 Patienten benötigen Intensivpflege. Die anderen Patienten befinden sich auf der normalen Station.

Kanton Aargau: Im Kanton Aargau liegen Stand 8. April, 15 Uhr, 788 bestätigte Infektionen vor. Dies sind 28 mehr als am Vortag, bedeutet aber auch den niedrigsten Zuwachs in dieser Woche.

Kanton Basel-Landschaft: Im Kanton Basel-Landschaft werden am 8. April 694 Covid-19-Infektionen (+4) aufgeführt. 461 Personen gelten als geheilt (+9). Gleichzeitig sind zwei neue Todesfälle zu verzeichnen, insgesamt sind es nun 21.

Kanton Schaffhausen: Der Kanton Schaffhausen meldet mit Stand 8. April, 9.30 Uhr, 50 Covid-19-Infektionen. 13 Patienten werden im Krankenhaus auf einer Isolierstation und zwei auf einer Intensivstation behandelt.

Corona-Fälle in der Schweiz: In unserem Nachbarland ist die Zahl der Covid-19-Infizierten höher als auf deutscher Rheinseite. Hier der Überblick: