Kreis Waldshut vor 20 Stunden

Zwei tote Rinder in Bernau: War es wieder der Wolf?

Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg untersuchen den Tod von zwei jungen Rindern in Bernau. Geklärt ist der Fall der beiden toten Ziegen in St. Blasien – das war nicht der Wolf.