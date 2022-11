Weilheim: Junge Männer prügeln sich nach der Veranstaltung

Bei einer Schlägerei in Weilheim in der Nacht auf Samstag, 5. November, sind drei junge Männer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, gerieten gegen 3.15 Uhr nach einer Veranstaltung zwei Gruppen aneinander. Zumindest ein 20-Jähriger musste laut Polizei ins Krankenhaus. Die Verletzten seien alkoholisiert gewesen.

Die jungen Männer sollen den Schlagabtausch beim Treppenabgang zur Straße begonnen haben. Ein 22-Jähriger soll von einer Flasche getroffen worden sein.

Rettungsdienst und Polizei waren laut Angaben mit mehreren Einsatzfahrzeugen angerückt.

Waldshut-Tiengen: Autofahrerin verwechselt Brems- mit Gaspedal

Eine 89-jährige Autofahrerin hat am Samstag, 5. November, gegen 11.30 Uhr, in Tiengen die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist leicht verletzt worden. Laut Polizeimitteilung wollte die Frau an der Kreuzung Schul-/Martin-Luther-Straße ihr Auto wenden, um am Straßenrand zu parken. Dabei dürfte sie das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt haben, vermutet die Polizei.

Laut Schilderungen preschte das Auto durch einen Metallzaun und blieb in einem Gebüsch beziehungsweise an einem Fahnenmast hängen. Die leicht verletzte Fahrerin wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Auto und Zaun seien erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 8000 Euro.

Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Waldshut-Tiengen: Autofahrerin beschädigt mehrere Fahrräder am Bahnhof

Vermutlich hat auch eine 93-jährige Autofahrerin am Bahnhof in Waldshut beim Einparken Brems- und Gaspedal verwechselt. Sie soll dabei am Sonntagmorgen, 6. November, 10.50 Uhr, mehrere Fahrräder beschädigt haben.

Wie die Polizei mitteilt, machte ihr Auto einen Satz nach vorne und krachte gegen den Fahrradständer auf dem Bahnsteig.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) bittet die Besitzer der beschädigten Fahrräder, sich zu melden. Der Sachschaden am Auto liegt laut Angaben bei rund 4000 Euro.

Waldshut-Tiengen: Autofahrer begeht Unfallflucht – die Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat mit seinem Wagen am Freitagabend, 4. November, zwischen 20 und 21 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Brückenstraße in Waldshut einen Audi beschädigt. Der Polizei zufolge fuhr der Mann mit seinem Auto davon.

Laut Angaben streifte das Auto des Gesuchten den Audi hinten links. Dabei soll ein Schaden von rund 3000 Euro entstanden sein.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) hofft aufgrund des regen Besucherverkehrs auf Zeugenhinweise.

Waldshut-Tiengen: Zigarettenautomat brachial aufgebrochen

Bei der Minigolfanlag im Jahnweg in Waldshut ist in der Nacht auf Freitag, 4. November, ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Bargeld und Zigaretten wurden gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Laut Angaben lag die Tatzeit genau zwischen Mitternacht und 6 Uhr.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) ermittelt.

Wutöschingen: Versuchter Einbruch in Schwerzen – Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter oder Unbekannte haben am Freitagmorgen, 4. November, zwischen 9 und 15 Uhr, versucht, in ein Einfamilienhaus in der Willmendinger Straße im Wutöschinger Ortsteil Schwerzen einzubrechen. Laut Polizei scheiterte der Plan.

Den Schilderungen zufolge wurde versucht, durch eine Türe im Nebeneingang im Untergeschoss ins Haus zu gelangen. Offensichtlich schafften es der oder die Täter nicht, die Türe vollständig zu öffnen.

Der Polizeiposten Wutöschingen (07746/9285-0) bittet diejenigen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Lottstetten: Feuerwehreinsatz! Zum Glück nur ein verbranntes Mittagessen

Zum Glück war es nur ein verbranntes Mittagessen. Polizei und Feuerwehr sind am Sonntag, zur Mittagszeit, zu einem Brandeinsatz nach Lottstetten ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, wurde kurz vor 11.30 Uhr Rauch gemeldet, der aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses drang.

Es stellte sich heraus, dass das Mittagessen eines Bewohners verbrannte. Er hatte wohl vergessen, den Herd abzuschalten.

Die Wohnungstür sei dabei beschädigt worden, sonst sei kein Sachschaden entstanden. Laut Polizei waren die Feuerwehren aus Lottstetten und Jestetten im Einsatz.

Klettgau: Autofahrer flüchtet zu Fuß von der Unfallstelle

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in der Nacht auf Samstag, 5. November, gegen 3.30 Uhr, am Ortsausgang Richtung Riedern am Sand über die Verkehrsinsel gefahren. Laut Polizeimitteilung blieb das Auto schwer beschädigt liegen. Der Fahrer machte sich zu Fuß aus dem Staub.

Wie die Polizei ermittelte, steht ein 31-Jähriger unter Verdacht. Polizei, Rotes Kreuz und Feuerwehr suchten den Unfallfahrer – erfolglos. Das Auto wurde abgeschleppt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit mindestens 5000 Euro.

Laufenburg: Betrunkener Fahrer (62) bleibt mit seinem Auto in der Wiese stecken

Ein Betrunkener (62) ist Sonntagfrüh, 6 Uhr, mit seinem Auto in Laufenburg in einer Wiese stecken geblieben, wie die Polizei mitteilt. Nach einem Hinweis entdeckten die Polizisten das neben der Straße stehende Auto an der Kreuzung L154/L151A. Darin saß der 62-Jährige. Den Polizisten fiel sofort auf, dass der Mann deutlich alkoholisiert war.

Der Eindruck bestätigte sich nach dem Test mit dem Alcomaten. Das Ergebnis: Knapp zwei Promille. Die Beamten ordneten ein Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des 62-Jährigen.

Höchenschwand: Autofahrerin flüchtet nach einem Unfall auf der B500

Zwei Autos sind am Samstag, 5. November, gegen 13 Uhr, auf der B500 bei Höchenschwand-Frohnschwand zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, sind mindestens zwei Personen leicht verletzt worden, eine beteiligte Autofahrerin flüchtete von der Unfallstelle.

Wie die Polizei ermittelte, geriet das Fahrzeug einer 32-jährigen Fahrerin ins Schleudern. Ihr Auto krachte in einen entgegenkommenden Renault. Dessen Fahrer und Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Autos wurden laut Angaben schwer beschädigt.

Die Unfallverursacherin flüchtete zu Fuß. Feuerwehr, Bergwacht, Rotes Kreuz und Polizei suchten nach der Frau. Sie hatten Suchhunde dabei. Aber sie blieb unauffindbar.

Laut Ermittlungen eignete sich die Frau vermutlich ein Auto an, in dem der Zündschlüssel steckte. Sie soll ihre Flucht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortgesetzt haben. Die Polizei ermittelt weiter.

An den Autos entstand laut Polizei ein Totalschaden, der bei rund 30.000 Euro liegen soll.

Bad Säckingen: 32-Jähriger verliert Kontrolle über seinen Sportwagen

Ein Autofahrer hat am Sonntag, 6. November, 15.45 Uhr, auf der Kreisstraße 6587 zwischen Bad Säckingen und Rickenbach-Egg die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Wie die Polizei mitteilt, kam das Auto von der Straße ab, der Fahrer wurde leicht verletzt.

Laut Angaben war der 32-Jährige bergwärts unterwegs, als er in einer Kurve mit seinem Sportwagen von der Fahrbahn abkam. Das Auto blieb laut Schilderungen schwer beschädigt an einem Baum liegen. Der leicht verletzte Fahrer wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Ins Krankenhaus musste er nicht.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 45.000 Euro.

Höchenschwand: Unbewohntes Gebäude in Unterweschnegg gerät in Brand

Ein unbewohntes Gebäude ist am Samstag, 5. November, in Höchenschwand-Unterweschnegg in Brand geraten. Laut Polizeimitteilung wurde um 12.45 Uhr Rauch bemerkt. Die Tiere im Gebäude wurden ins Freie gebracht.

Die Feuerwehren aus Höchenschwand, St. Blasien und Weilheim rückten laut Angaben mit rund 60 Kameraden an. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen. Die Polizei vermutet eine technische Ursache, die zum Brand geführt hatte. Sie beziffert den Schaden mit rund 250.000 Euro.

Klettgau: Bundespolizei nimmt 37-jährigen Gesuchten am Grenzübergang fest

Die Bundespolizei hat am Samstagnachmittag, 5. November, am Grenzübergang in Erzingen einen 37-Jährigen festgenommen, der gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte und per Haftbefehl gesucht wurde.

Wie die Bundespolizei mitteilt, kontrollierten Zöllner den Mann. Sie glichen die Personalien mit den Daten im Fahndungssystem ab. Sie stellten fest, dass gegen den 37-Jährigen ein Sicherungshaftbefehl bestand. Der Haftbefehl sei wegen des Verstoßes gegen Bewährungsauflagen zwei Tage zuvor erlassen worden.

Die Zollbeamten übergaben den Mann der Bundespolizei, die ihn einem Haftrichter vorführten. Jetzt sitzt er hinter Gittern.