Ein auf der Rückbank schreiendes Kind, die Faszination am Rasen oder einfach Übermüdung – das alles sind häufige Gründe für das Verursachen eines Autounfalls. Nach dem Crash kommen dann die unangenehmen Fragen auf die Verursacher zu: Wurde jemand verletzt? Wer trägt Schuld an dem Unfall? Wer blecht für den Schaden? Doch manch einer zieht sich aus der Affäre und entfernt sich schleunigst vom Unfallort. Im Landkreis Waldshut ein Alltagsphänomen, dass der Polizei zunehmend Kopfschmerzen bereitet.

„Das Gesetz sieht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vor“ Polizeisprecher Mathias Albicker über die Folgen einer Unfallflucht | Bild: Völk, Melanie

Die Mentalität, keine Verantwortung für seine Taten zu übernehmen, besaß beispielsweise auch ein unbekannter Autofahrer in Bad Säckingen. Beim Einbiegen vom Toom-Parkplatz in die Tullastraße erfasste er vor einigen Wochen eine 15-jährige Fahrradfahrerin. Das Mädchen stürzte mit ihrem Fahrrad und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr einfach davon und konnte bis heute nicht gefunden werden. Solche und ähnliche Fälle finden sich täglich in den Polizeiberichten. Die Zahlen sind alarmierend.

Die Bilanz für den Landkreis

Die Polizeisprecher Mathias Albicker und Thomas Batzel beschreiben dem SÜDKURIER die Dimension dieser Taten: Bei der Hälfte aller registrierten Verkehrsunfälle im Landkreis Waldshut kommt es zu Unfallfluchten. „Nach Auswertung hatten wir im Jahr 2022 insgesamt 723 Unfallfluchten im Landkreis Waldshut“, so Thomas Batzel. Das seien knapp 100 mehr als im Vorjahr. „Batzel: Das finde ich schon viel. Das sind zwei Fluchten am Tag.“ Viel Arbeit für die Polizei, die aber nicht immer zum Erfolg führt. Denn von den 723 im Jahr 2022 wurde nur 284 aufgeklärt, das ist etwa ein Drittel so der Pressesprecher.

Richtiges Verhalten Wie verhalte ich mich eigentlich korrekt, wenn ich einen solchen Unfall verursacht habe? Wer einen Unfall verursacht, muss unverzüglich anhalten und sich bezüglich der Unfallfolgen vergewissern. Bei geringfügigem Schaden ist auf die Seite zu fahren. Unfallspuren dürfen nicht beseitigt werden, bevor die notwendigen Feststellungen ermöglicht sind. Empfehlenswert ist laut Polizeisprecher Mathias Albicker, bereits selbst Fotos von entstandenen Schäden zu machen. (msb)

Motive für eine Unfallflucht seien vielfältig. Einerseits könnte „die Bereitschaft zur Flucht steigen, wenn absehbar ist, dass ein hoher Schaden entstanden ist“, andererseits könne es auch durchaus vorkommen, dass Unfälle nicht bemerkt werden, erklärt Kollege Mathias Albicker.

So geht‘s nicht: Ein Zettel reicht nicht aus, wenn man ein anderes Auto beschädigt hat – auch nicht wenn Namen und Kontakte dabei stehen. | Bild: Larissa Hamann

Harte Strafen drohen bei einer Unfallflucht

Dass es sich bei einer Unfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt, sollte klar sein. Doch welche Konsequenzen muss man vom Gesetz erwarten? Es stellt sich heraus: Wer unerlaubt einen Unfallort verlässt und später von der Polizei erwischt wird, muss schon mal tief in den Geldbeutel greifen. Es kann sogar zu einer Gefängnisstrafe kommen. „Das Gesetz sieht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vor“, verdeutlicht Mathias Albicker. Hinzu kommen laut Albicker Fahrverbote oder Führerscheinentzug von unterschiedlicher Dauer.

Warten auf Geschädigten Wie lange muss ich nach einem Parkplatzrempler auf den Geschädigten warten?

Eine angemessene Zeit. In der Regel werden zehn Minuten bei einem Bagatellunfall als ausreichend eingestuft, in anderen Fällen, etwa auf der Autobahn, 30 Minuten. Wie Mathias Albicker darstellt, wurden in der Rechtsprechung allerdings in Einzelfällen teils gravierende Abweichungen der Faustregel angewandt, was als angemessene Wartezeit gilt. Grundsätzlich empfiehlt der Polizeisprecher: „Je geringer der Sachschaden und je eindeutiger die Ersatzpflicht, desto kürzer die Wartefrist. Je größer der Schaden und je komplizierter der Sachverhalt, desto länger muss gewartet werden.“ Nach der Wartezeit muss spätestens die Polizei verständigt werden, wenn der Unfallgegner nicht erschienen ist. (msb)

Wann kann es zu einer Strafminderung kommen?

Die ganze Härte des Gesetztes muss den Flüchtigen aber nicht zwangsläufig treffen, erläutert Mathias Albicker. Es könne unter zwei Voraussetzungen auch zu einer Strafmilderung, in manchen Fällen sogar zu einer kompletten Strafbefreiung kommen. Dafür müsse der Sachschaden zum einen im sogenannten „nicht bedeutenden“ Bereich liegen, also ungefähr unter 1300 Euro. Andererseits müsse sich der Schuldige in den 24 Stunden nach der Tat selbst anzeigen. Eine Strafanzeige wird aber in jedem Fall gestellt, betont der Polizeisprecher.

Zettel an der Windschutzscheibe? Reicht ein Zettel mit den Daten des Verursachers? Die Auffassung, ein an dem geschädigten Fahrzeug hinterlassener Zettel mit den Daten des Verursachers entbinde ihn von weiteren Pflichten, ist falsch. „Darüber hinaus wird die „Zettel-Regulierung“ häufig missbraucht, indem Zeugen vorgegaukelt wird, der Verursacher komme seiner Pflicht nach, tatsächlich sind jedoch andere oder falsche Informationen vermerkt“, so Albickers Erfahrung. Der Zettel erübrige nicht das gesetzlich geforderte Verhalten. Demnach ist ein Unfallbeteiligter verpflichtet, die Feststellungen nachträglich zu ermöglichen. Dazu muss er den Betroffenen oder eine nahe gelegene Polizeidienststelle über seine Beteiligung an dem Unfall informieren. Dazu muss Anschrift, Aufenthalt sowie das Kennzeichen und den Standort seines Fahrzeugs angeben und dieses zu unverzüglichen Feststellungen für eine ihm zumutbare Zeit zur Verfügung halten. (msb)

Diese Strafminderung wurde erst kürzlich mit dem Paragraf 142, Absatz 4 angeordnet. Idee hinter der gesetzlichen Regelung: „Vor allem die Verursacher sogenannter Parkplatzrempler sollen zur Schadensregulierung ermuntert werden,“ so Albicker. Eine bessere Bilanz bei den aufgeklärten Fällen könne man nach wie vor nicht feststellen, räumt Albicker ein.

Gesetzesänderung in Sicht?

Die Hoffnung ist bei dem Waldshuter Pressesprecher allerdings noch nicht ganz verflogen. Denn erst im Januar gab es bei dem alljährlichen Verkehrsgerichtstag in Niedersachsen neue Vorschläge für Maßnahmen rund um das Thema Fahrerflucht. Der Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) habe vorgeschlagen, Unfallfluchten ohne Personenschaden nur noch als Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Ob das allerdings etwas an der Mentalität der Menschen ändere, bezweifelt Mathias Albicker.

Wann sollte die Polizei verständigt werden?

„Grundsätzlich kann die Polizei bei jedem Verkehrsunfall verständigt werden. Letztlich muss das jeder für sich entscheiden, ob eine polizeiliche Aufnahme erforderlich erscheint“, so Mathias Albicker. Bei einer Unfallaufnahme ohne Polizei würden entsprechende Unfallformulare helfen. Diese würden von den verschiedenen Versicherern einheitlich herausgegeben.

Es sollte einem jedoch bewusst sein, dass ein offizieller Vorgang ausgelöst werde, sobald die Polizei hinzugerufen wird, schildert Albicker weiter: „Die Polizei hat jeden ihr bekannt gewordenen Unfall aufzunehmen, und alle für das Verfahren notwendigen Maßnahmen zu treffen.“