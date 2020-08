Kanton Aargau vor 2 Stunden

Zum Wochenstart etwas Aufmunterung? Dann auf zur ersten Schulterklopfmaschine der Schweiz!

Das sorgt für gute Laune: In der Gemeinde Mettauertal unweit von Laufenburg wird im September die erste Gut-gemacht-Maschine der Schweiz in betrieb genommen. Sie ist in der ehemaligen Telefonzelle im Ortsteil Mettau eingebaut und sagt den Menschen: „Gut gemacht!“