Ausgerechnet zwischen den Jahren entfällt die Müllabfuhr im Landkreis Waldshut. Über drei Wochen lang wird der Müll nicht abgeholt. Und das, obwohl ja in den Weihnachtsferien mit den Feiertagen und Silvester besonders viel Müll anfällt. Was bedeutet das für die Bürger?

Welche besonderen Regeln gelten?

Mit der Kalenderwoche 52 im Jahr 2020 und der Kalenderwoche 1 im Jahr 2021 folgen zwei ungerade Kalenderwochen aufeinander. Die Müllentsorgung ist im Landkreis Waldshut jedoch nach geraden und ungeraden Wochen gestaffelt. Das heißt: Über drei Wochen wird hier kein Müll abgeholt. Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landratsamts empfiehlt deshalb allen Bürgern der Städte und Gemeinden im Sammelgebiet Ost (gerade Wochen: Restmüllabfuhr; ungerade Wochen: Biomüllabfuhr) in Kalenderwoche 52 vom 21. bis 27. Dezember die Restmülltonne leeren zu lassen. Denn: Die nächste turnusmäßige Abfuhr der Restmülltonne erfolgt erst drei Wochen später in Kalenderwoche 2 vom 11. bis 17 Januar.2021.

Bewohner der Gemeinden Bonndorf, Eggingen und Stühlingen sowie Wutach haben es besonders schwer. Denn aufgrund der Feiertage, erfolgt hier die letzte Leerung vor der langen Pause bereits am 19. Dezember. Das heißt wiederum: Hier müsste der Feiertagsmüll über eine längere Zeit zuhause gelagert werden.

Welches Zusatzangebot gibt es?

Die Abfallwirtschaft hat einen Schritt weiter gedacht für all jene, denen das Volumen der Restmülltonne in dieser Zeit nicht ausreichen sollte. In der ersten Woche des neuen Jahres stellt sie allen Bürgern ein Zusatzangebot von Restmülltonnen auf den Recyclinghöfen zur Verfügung.

Wer zu viel Müll hat, kann die Restmülltonnen in den amtlichen blauen Müllbeuteln des Landkreises auf die Recyclinghöfe bringen. (Archivbild) | Bild: Maria Schlageter

Nur die amtlichen Restmüllsäcke des Landkreises werden dort in den Sperrmüllcontainern angenommen.

Annahme der Restmüllsäcke: Annahme der amtlichen Restmüllsäcke auf den Recyclinghöfen Grafenhausen, Hohentengen, Höchenschwand, Klettgau-Grießen, GAK Küssaberg/Ettikon, Waldshut (Bleiche), RAZ Münchingen, Degernau und Jestetten.

Zusätzlich stellt der Entsorger Kühl in der ersten Kalenderwoche am Standort seiner Niederlassung in Waldshut zwei Großcontainer für die Annahme von amtlichen Restmüllsäcken bereit.

Was gilt für die Bürger des westlichen Landkreises?

In den Städten und Gemeinden im Sammelgebiet West findet die Biomüllabfuhr in geraden und die Restmüllabfuhr in ungeraden Wochen statt. Deshalb empfiehlt hier der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft den Bürgern, die Biomülltonne in der Kalenderwoche 52 vom 21. bis 27. Dezember leeren zu lassen, da die nächste turnusmäßige Abfuhr der Biotonne erst drei Wochen später erfolgt, also in Kalenderwoche 2 vom 11. bis 17. Januar 2021.

Die Bürger von Bernau, Dachsberg, Ibach, St. Blasien und Todtmoos müssen ihren Biomüll von den Weihnachtsfeiertagen gleich mehrere Wochen lagern. Denn dort ist die letzte Leerung vor der großen Pause bereits am 19. Dezember.

Der neue Müllkalender für 2021 wird laut Eigenbetrieb Abfallwirtschaft den Haushalten erst Ende des Jahres zugestellt. „Ab Kalenderwoche 2 im neuen Jahr läuft die Rest- und Biomüllentsorgung wieder planmäßig“, schreibt die Abfallwirtschaft in ihrer Mitteilung.

Was gilt für die Bürger im Landkreis Lörrach?

Während diese Regelungen im Landkreis Waldshut ja doch ziemlich kompliziert klingen, ist es im Landkreis Lörrach ganz einfach. Zwar gebe es dort die gleiche Problematik, wie Anna Sebastian von der Abfallwirtschaft des Landkreises Lörrach auf Nachfrage mitteilt. Aber: „Wir haben gemeinsam mit unserem Entsorger den Abfuhrrhythmus angepasst und in unserem System hinterlegt“, sagt sie. Das bedeutet: Für die Bürger im Landkreis Lörrach ändert sich gar nichts. Der Zwei-Wochen-Rhythmus wird 2021 einfach weitergeführt, wie Anna Sebastian sagt. Diese Anpassungen seien auch im EDV-System hinterlegt. Die Bürger aus dem Landkreis Lörrach könnten die Termine aus dem Abfallkalender 2021, der im Dezember an alle Haushalte verteilt werde, oder aus der Abfall-App entnehmen.