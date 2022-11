Die Deutsche Bahn plant für das Wochenende, 26. und 27. November, entlang der Hochrheinstrecke zwischen Basel und Singen verschiedene Baumaßnahmen. Deshalb fallen auf Teilstrecken einige Züge aus. Bahnreisende müssen sich auf Fahrplanänderungen, mehrere Umstiege und längere Reisezeiten einstellen. Die Bahn richtet auf den Streckenabschnitten Schienenersatzverkehre ein. Wie die DB Regio Baden-Württemberg informiert.

Wo kein IRE und keine RB fährt

An den beiden Tagen fallen die Züge des Interregioexpresses (IRE) zwischen Basel und Waldshut sowie Beringen/Schweiz und Singen aus. Zwischen Bad Säckingen und Lauchringen fahren überdies keine Regionalbahnen (Linie RB 35). Die Regionalbahn zwischen Schaffhausen und Singen, die RB 33, verkehrt nur im Stunden- statt des üblichen Halbstundentakts – ab Schaffhausen zur Minute 37, ab Singen zur Minute sechs.

Zwischen Bad Säckingen und Lauchringen verkehren am 26. und 27. November keine Regionalbahnen (2019 steht hier ein RB-Zug am Bahnhof Laufenburg Ost). | Bild: Melanie Völk

Der DB Regio zufolge fahren in den einzelnen Tagesrandlagen einzelne Züge ab/bis Basel beziehungsweise Rheinfelden.

Hochrhein Sperrung der Hochrheinstrecke: Wie läuft der Schienenersatzverkehr? Wir haben es ausprobiert und mit Reisenden und Pendlern gesprochen Das könnte Sie auch interessieren

Der IRE verkehrt nur zwischen Waldshut und dem Badischen Bahnhof in Beringen in der Schweiz, kurz vor Schaffhausen. Weiter ab Singen nach Friedrichshafen.

Die Reisealternativen: Ersatz für den IRE Von Basel bis nach Bad Säckingen fährt die Regionalbahn (RB 35). Zwischen Bad Säckingen und Waldshut werden Schienenersatzbusse bereitgestellt. Von Waldshut nach Beringen rollt ein IRE. Ein Bus bringt die Fahrgäste von Beringen (Bahnhof) nach Schaffhausen (Bahnhof, Bussteig H). Dort haben sie Anschluss an die Regionalbahn nach Singen, die stündlich zur Minute 37 in Schaffhausen abfährt. Das Ganze gilt natürlich auch in die umgekehrte Richtung. Ersatz für die RB 35 Zwischen Bad Säckingen und Lauchringen verkehren Ersatzbusse. Sie steuern folgende Haltestellen an: Bad Säckingen Busbahnhof, Murg Bahnhof, Laufenburg Sparkasse, Laufenburg Ostbahnhof (Einkaufszentrum), Albbruck ehemalige Papierfabrik, Dogern Linde, Waldshut Busbahnhof (Bussteig 1), Tiengen Stadtmitte, Lauchringen West Kirche, Lauchringen Bahnhof. Ersatz für die RB 33 Die RB 33 zwischen Schaffhausen und Singen fährt nur im Stundentakt. Für die ausfallenden Züge im Halbstundentakt fahren Ersatzbusse zwischen Bietingen und Singen. Die Haltestellen: Bietingen Hauptzollamt, Gottmadingen Bahnhof, Singen Süd (Maggi). Informationsmöglichkeiten Bahnreisende können sich auf den Apps der Bahn (DB Navigator und DB Bauarbeiten), im Internet (bauinfos.deutschebahn.com) und beim Kundendialog der DB Regio (0711/46928253) informieren. Die Lage der Ersatzhaltestellen ist im Internet (bahn.de/sev-bw) zu finden.

Wer von Basel nach Singen und weiter Richtung Friedrichshafen reisen will, muss gleich mehrmals umsteigen: In Bad Säckingen von der RB in den Bus, in Waldshut vom Bus in den IRE, in Beringen/Schweiz vom IRE in den Bus, in Schaffhausen vom Bus in die RB. In Singen (nach Friedrichshafen) fährt wieder der IRE.

Das ist der Grund für die Zugausfälle

Was und wo genau gebaut wird, teilte die Pressestelle der Deutschen Bahn in Stuttgart nicht mit. Nur so viel: „Die DB bündelt an dem Wochenende Instandhaltungsmaßnahmen, unter anderem erneuert sie die Gleise zwischen Murg und Waldshut.“