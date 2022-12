Die Deutsche Bahn fährt aufgrund eines anhaltenden außergewöhnlich hohen Krankenstands beim Fahrpersonal am Hochrhein seit Montag, 12. Dezember 2022, bis voraussichtlich Samstag, 7. Januar 2023, auf dem Abschnitt Basel–Waldshut–Erzingen sowie Waldshut–Stühlingen mit einem vorübergehend reduzierten Fahrplanangebot. Dies teilte die Deutsche Bahn mit.

Welche Züge fahren zwischen Basel und Erzingen?

Die Fahrgäste können die Züge im Stundentakt nutzen. Im für Schüler und Pendler wichtigen Verkehr soll der Fahrplan laut der Mitteilung wie gewohnt bestehen bleiben. Busse sollen zusätzlich für eine höhere Platzkapazität sorgen.

Was ist mit dem IRE?

Die schnellen Verbindungen mit dem Interregio-Express Basel–Waldshut–Schaffhausen–Singen–Radolfzell–Friedrichshafen fahren weiterhin ohne Einschränkungen, heißt es weiter.

Welche Regionalbahnen fahren?

Die folgenden Regionalbahnen (RB) fahren weiterhin nach gewohntem Fahrplan: 17233 Waldshut ab 7.01 Uhr, Stühlingen an 7.33 Uhr; 17690 Stühlingen ab 7.47 Uhr, Waldshut an 8.22 Uhr; 17691 Waldshut ab 11.36 Uhr, Stühlingen an 12.08 Uhr; 17692 Stühlingen ab 12.17 Uhr, Waldshut an 12.52 Uhr; 17693 Waldshut ab 13 Uhr, Stühlingen an 13.37 Uhr; 17694 Stühlingen ab 13.47 Uhr, Waldshut an 14.22 Uhr; 17695 Waldshut ab 15.36 Uhr, Stühlingen an 16.08 Uhr; 17696 Stühlingen ab 16.14 Uhr, Waldshut an 16.47 Uhr.

Wann kommt der neue Fahrplan?

Der aktualisierte Fahrplan soll den Fahrgästen ab Mittwoch, 14. Dezember, in der Fahrplanauskunft zur Verfügung stehen. Die Deutsche Bahn bittet ihre Fahrgäste für die Einschränkungen aufgrund des aktuell erhöhten Krankenstands um Verständnis. (sk)