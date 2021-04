von sk

Wie die Polizei angibt, war der Klein-Lkw mit Anhänger gegen 14:15 Uhr in Richtung Jestetten unterwegs, als der Anhänger in einer Kurve ins Schlingern geriet. In der Folge kippte der Anhänger mitsamt dem Klein-Lkw um und blieb auf der Seite liegen. Der 26-jährige Fahrer und zwei Mitfahrer im Alter von 36 und 40 Jahren wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren Rettungsdienst, Feuerwehr und eine Fachfirma zur Reinigung der Straße.