von SK

Was war geschehen?

Einer Kontrollstreife des Hauptzollamts Lörrach im Stadtgebiet Weil am Rhein-Friedlingen fiel am frühen Morgen des 8. Juni ein Auto mit belgischem Kennzeichen, offensichtlich in Fahrtrichtung Schweiz, auf. Das Fahrzeug wurde gestoppt und der Fahrer nach seinem Weg gefragt.

Der Verdacht

Eigentlich wolle er nach Frankreich, seine Navigations-App habe ihn fälschlich Richtung Schweiz geleitet, meinte der Mann. Eine Personenabfrage des 25-Jährigen ergab laut Zoll-Angaben, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war.

Die Kontrolle

Fahrzeug und Reisender wurden zum Zollamt Weil am Rhein-Autobahn gebracht, wo das Auto einer eingehenderen Kontrolle unterzogen wurde. Der eingesetzte Rauschgiftspürhund „Nox“ wurde dann auch schnell fündig: In einem bauartbedingen Hohlraum im Innenraum des Autos fanden sich zwei in transparente Folie eingewickelte Päckchen.

Zwei Kilogramm Kokain stellte das Hauptzollamt Lörrach sicher. | Bild: Hauptzollamt Lörrach

Das enthaltene weiße Pulver, insgesamt etwas mehr als zwei Kilogramm, reagierte positiv auf Kokain.

Wie geht es nun weiter?

Wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und die Abgabenordnung wurde gegen den Mann vor Ort ein Strafverfahren eingeleitet. Der Vorgang wurde anschließend zu weiteren Bearbeitung dem Zollfahndungsamt Stuttgart übergeben.