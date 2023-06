Zwei Wochen vor der Bürgermeisterwahl Murg gibt es aus allen politischen Lagern Rückendeckung für den amtierenden Bürgermeister Adrian Schmidle. Am Montag haben sich der CDU-Ortsverband, der SPD- Ortsverband und die SPD-Gemeinderatsfraktion sowie Gemeinderäte anderer Fraktionen hinter ihn gestellt. Entschieden wiesen sie die Vorwürfe der Vetternwirtschaft und des Abnickertums zurück.

Harsche Kritik an Amtsinhaber Adrian Schmidle

Die Vorwürfe waren aus einer Gruppe erhoben worden, der auch einige ehemalige und amtierende Amtsträger angehören, darunter Ortsvorsteher und Freie-Wähler-Fraktionsvorsitzender Roland Baumgartner aus Oberhof. Zunächst hatte sie sich nach einem Gegenkandidaten zu Schmidle umgesehen. Nachdem sie bis zum Ende der Bewerbungsfrist niemanden finden konnten, übten sie harsche Kritik am Amtsinhaber.

Namentlich der ehemalige Gemeinderat Julius-Peter Langer warf Schmidle in einem Pressegespräch am 2. Juni vor, dass die Gefahr der Vetternwirtschaft drohe, weil der aus der Gemeinde stammende Bürgermeister Seilschaften pflege. Als Beleg nannte er die Anstellung zweier Gemeinderäte in Minijobs bei der Gemeinde. Schmidle zeige weder hier Transparenz noch Offenheit, so Langer. Der Gemeinderat segne alles ab, ergänzte Baumgartner damals.

Jetzt kommt die Antwort aus dem Gemeinderat

Zwölf Tage später kam darauf die Antwort aus dem Gemeinderat. Ohne konkrete, nachprüfbare Vorwürfe zu erheben, werde der Eindruck erweckt, dass Schmidle unlauter handele, erklärte zunächst Georg Kirschbaum namens der SPD-Fraktion und des SPD-Ortsvorstands. Dies erinnere an aufhetzende Beiträge in sozialen Medien. Ziel sei es, mit Schmutz zu werfen – „wohl in der Hoffnung, dass schon etwas hängen bleiben wird“.

Kirschbaum (SPD): „Beleidigend und ehrabschneidend“

„Grotesk“ nannte Kirschbaum Baumgartners Aussage, der Gemeinderat segne alles ab. Er unterstelle damit seinen Fraktions- und Ratskollegen Unterwürfigkeit und mangelnden Einsatz. Kirschbaum: „Das ist beleidigend und ehrabschneidend und ist mit Entschiedenheit zurückzuweisen.“

Müller (CDU): „Demokratie lebt auch von der Akzeptanz“

Es sei legitim, sich um einen Gegenkandidaten zum Amtsinhaber zu bemühen, stellte für den CDU-Ortsverband dessen Vorsitzender Hans-Peter Müller fest. Nachdem sie niemanden für eine Kandidatur hätten gewinnen können, hätten die Schmidle-Kritiker die Grenze des politisch fairen Wettstreits allerdings überschritten. „Demokratie lebt nicht nur vom Wechsel, Demokratie lebt auch vom Diskurs, aber auch von der Akzeptanz, dass eine Mehrheit gegen eine Minderheit politische Entscheidungen durchsetzen kann“, sagte Müller.

Bürgermeisterwahl Murg Schmidle sieht seine beiden ersten Amtszeiten als Erfolg, seinen Gegnern reicht er die Hand Das könnte Sie auch interessieren

Die Anstellung zweier Gemeinderatsmitglieder in Minijobs sei rechtlich in Ordnung und durch den Gemeinderat gebilligt, so Müller. „Die Allgemeinheit profitiert davon, das Schwimmbad ist länger beziehungsweise überhaupt geöffnet, und der Breitbandausbau in Oberhof und Hänner konnte beziehungsweise kann fast termingerecht umgesetzt werden.“

Auf diesen Umstand wies auch SPD-Gemeinderat Detlev Rüdiger hin, einer der beiden geringfügig bei der Gemeinde beschäftigten Gemeinderäte: „Hätte ich aufgrund ihrer Kritik meine Arbeit im Murhena niedergelegt, dann könnten sie ihren Mitbürgern in den Ortsteilen erklären, warum das Bad noch kürzere Öffnungszeiten oder sogar geschlossen hätte.“

Ganser (FW): „Beschämend vom Fraktionsvorsitzenden“

Auch zwei Gemeinderäte der Freien Wähler setzten sich in Redebeiträgen von ihrem Fraktionsvorsitzenden beziehungsweise auch Ortsvorsteherkollegen Baumgartner ab. Die meisten Mitglieder der Fraktion hätten ihm im Vorfeld deutlich erklärt, dass sie Schmidle als Bürgermeister unterstützten, sagte der Hännemer Ortsvorsteher Dieter Muck. Stefan Ganser sagte zu Baumgartners Vorwurf des Abnickertums: „Ich finde das beschämend vom Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler.“

Baumgartner: „Lasse mit in der Sache nichts vorwerfen“

Die Redebeiträgen wurden mit Beifall aus der gesamten Ratsrunde bedacht. Nur zwei rührten sich nicht: Bürgermeister Adrian Schmidle und Roland Baumgartner. Dieser gestand in einer kurzen Gegenrede ein, dass er und seine Mitstreiter in der Ausdrucksweise vielleicht manchmal etwas zu drastisch geworden seien. „In der Sache lasse ich mir nichts vorwerfen“, bekräftigte er. Er blieb bei seiner Auffassung, dass der Gemeinderat zu viele Vorschläge der Verwaltung einfach nur absegne und unterstrich noch einmal, um was es ihm gehe: „Ich bin nicht für eine Abwahl, sondern für eine Wahlmöglichkeit.“

Die Bürgermeisterwahl

Die Bürgermeisterwahl in Murg findet am Sonntag, 25. Juni, zwischen 8 und 18 Uhr statt. Einziger Kandidat ist Amtsinhaber Adrian Schmidle. Der aus Niederhof stammende und heute mit seiner Familie in Murg lebende studierte Diplom-Forstingenieur Schmidle war 2007 gegen die beiden Mitbewerber Gerwin Schüler und Wolfgang Vögtle bereits im ersten Wahlgang mit 55,6 Prozent gewählt worden. 2015 wurde Schmidle ohne Mitbewerber mit 96,7 Prozent in seinem Amt bestätigt, die Wahlbeteiligung betrug damals 27,4 Prozent.