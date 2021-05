Lauchringen vor 45 Minuten

Zeugensuche: BMW-Fahrerin übersieht Fußgängerin bei Einfahrt in Parklücke

Zeugen sucht die Polizei im Zusammenhang mit einem Unfall, der sich am vergangenen Donnerstag gegen 11:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Riedstraße in Lauchringen ereignet hat. Dabei ist eine Fußgängerin von einem Pkw erfasst worden.