von sk

Zu einem Unfall eines 73-jährigen Motorradfahrers kam es am Sonntag, 25. Oktober, kurz nach 15 Uhr, in Leibstadt, das meldet die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.

Der 73-Jährige fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Schwaderloch. Auf Höhe Oelhofstraße setzte dieser zu einer Vollbremsung an, wobei er stürzte. Im selben Moment kam eine 37-jährige Autofahrerin von der Oelhofstraße, welche beabsichtige in die Hauptstraße einzubiegen.

Unklar ist, ob es zu einer Kollision zwischen diesen beiden Fahrzeugen kam. Personen, welche Abgaben zum Unfallhergang mache können, sind gebeten, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim (Telefon 0041/(0)628 86 88 88) zu melden.