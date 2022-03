von SK

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 22. März, gegen 16.50 Uhr im Lörracher Ortsteil Hauingen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei habe ein 76-jähriger PKW-Fahrer die Landesstraße 138 befahren, vom Industriegebiet kommend. Er wollte nach links in Richtung Hauingen-Ort abbiegen. Dabei habe er die gerade auf der vorfahrtsberechtigten Straße in Richtung Steinen fahrende 51-jährige Kraftradfahrerin übersehen. Es sei zur Kollision gekommen, wordurch die Kraftradfahreirn schwer verletzt wurde. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizei mehrere Tausend Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer den Verkehrsunfall beobachtet hat, könne sich mit der Verkehrspolizei Weil am Rhein rund um die Uhr in Verbindung setzen, Tel. 07621 98000.