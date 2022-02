Der Zensus 2022 soll zwischen Mai und Juli über die Bühne gehen. Wichtiger Bestandteil der groß angelegten Datenerhebung sind Haushaltsbefragungen. Etwa 40.000 Menschen sollen im Landkreis Waldshut befragt werden. Dazu ist der Landkreis noch auf der Suche nach ehrenamtlichen Interviewern.

Konkret geht es beim Zensus um einen Abgleich der Bestandsdaten, die bei den Rathäusern in der Region fortlaufend gesammelt werden. Es sollen Einwohnerzahlen in Deutschland ermittelt und die Daten, die eine Aussage darüber erlauben, wie die Menschen in Deutschland leben, wohnen und arbeiten erhoben werden.

Die Ergebnisse dieser Erhebungen sind wiederum Basis für weiterführende politische Entscheidungen, Projektplanungen oder auch für demografische Forschungsprojekte, wie die Leiterin der Waldshuter Zensus-Stelle Kathrin Schumacher im Gespräch mit unserer Zeitung darstellte.

Ehrenamtliche sollen Haushaltsbefragungen übernehmen

Nachdem in der ersten Phase die Daten aus Verwaltungsregistern gesammelt und genutzt wurden, folgt in der zweiten Phase die Befragung der Bevölkerung. Mit gut 40.000 Menschen an etwa 4500 Anschriften werden im Landkreis überdurchschnittlich viele Bürger befragt.

Laut Schumacher liege dies am inhaltlichen Schwerpunkt des diesjährigen Zensus‘. Dieser liege auf dem ländlichen Raum, beim vorangegangenen Zensus waren eher Kommunen über 10.000 Einwohnern im Fokus.

Für die persönlichen Befragungen der per Zufallsgenerator ausgewählten Bürger werden eben ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte eingesetzt. Insgesamt benötigt der Kreis 300 solche Helfer.

„In der Zeiteinteilung sind die Erhebungsbeauftragten frei. Sie können beispielsweise auch nach Feierabend oder am Wochenende Interviews durchführen“, schildert Landratsamtssprecher Tobias Hermann.

Die Voraussetzungen für diese Tätigkeit ist die Volljährigkeit. Außerdem gibt es von Februar bis März eine Schulung. Und: Die Interviewer müssen sich zur Geheimhaltung der bei den Befragungen gewonnenen Erkenntnisse verpflichten.

Für die ehrenamtliche Tätigkeit wird eine steuerfreie Entschädigung je nach Aufwand von rund 800 bis 1200 Euro gewährt.

Weitere Informationen zum Zensus und zur Tätigkeit als Erhebungsbeauftragte gibt es auf der Homepage des Landkreises oder telefonisch unter 07751/862670.