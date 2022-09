Hochrhein vor 4 Stunden Zeitraffer-Video: So imposant kann ein Herbstmorgen am Hochrhein sein Die Sonne, Nebelschwaden und Dampfwolken über dem warmen Rhein sorgen für ein besonderes Schauspiel.

Typisches Herbstbild: Über Bad Säckingen liegt eine Nebeldecke, die in Brennet abreißt. Unsere Aufnahme entstand in den frühen Morgenstunden und zeigt den Blick von Schwörstadt aus in Richtung Bad Säckingen. | Bild: Obermeyer, Justus