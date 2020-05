von SK

Situation im Landkreis Waldshut

Über das Wochenende gab es im Kreis Waldshut keine bestätigten Neuinfektionen mit Covid-19. Wie das Landratsamt informiert, bleibt die Zahl der Infizierten, Stand Sonntag, 10. Mai, 14 Uhr, bei 308.

253 Personen gelten mittlerweile als genesenen (plus 1), die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 35. Vier Personen befinden sich in stationärer Behandlung in Kliniken im oder außerhalb des Landkreises.

Situation im Landkreis Lörrach

Eine neue Covid-19-Infektion wurde dem Gesundheitsamt Lörrach am Sonntag gemeldet. Damit steigt die Zahl der positiven Befunde auf 660 (Stand 10. Mai, 14.30 Uhr).

Es wurde kein weiterer Todesfall gemeldet. Bisher sind 53 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Die Lage im Kreiskrankenhaus sei derzeit „ebenfalls stabil“.

Blick in die Schweiz

Eine Übersicht über die aktuelle Situation in der gesamten Schweiz finden Sie hier: