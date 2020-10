Fall 1: Senioren übergeben mehrere tausend Euro

Ein Seniorenpaar aus Lörrach ist am Mittwochmittag durch einen Enkeltrickbetrug um einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag betrogen worden. Das Seniorenpaar wurde zunächst durch einen unbekannten Täter angerufen. Dieser vermittelte, dass er sich in einer finanziellen Notlage befinden würde und dringend Geld benötige.

In einem längeren Telefonat überzeugte er das Seniorenpaar mehrere tausend Euro zur Verfügung zu stellen und sicherte eine zügige Rückgabe mit Gewinn zu. Kurze Zeit nach dem Telefonat erschien ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift und es wurde ihm ein Umschlag mit dem Bargeld übergeben.

Personenbeschreibung: Der Mann soll laut Polizei etwa 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein. Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent und hatte lichtes, braunes, kurzes Haar und einen Drei-Tage-Bart. Weiterhin trug er eine Brille und einen dunklen ölivgrünen Jacke und einer helleren, ebenfalls grünlichen Hose bekleidet.

Fall 2: Geldübergabe nach Schockanruf

Bei einem zweiten Fall, der sich ebenfalls in Lörrach ereignete, übergab eine Seniorin nach einem sogenannten Schockanruf einen mittleren fünfstelligen Betrag Frau übergeben.

Personenbeschreibung: Laut Polizei ist die Frau 30 bis 40 Jahre alte, etwa 1,60 Meter groß, etwas korpulent, hat dunkle schulterlange Haare und ein rundes Gesicht. Die Oberbekleidung bestand aus einer schwarzen Hose und einem schwarzen Pullover.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei, Telefon 07761/934-500, sucht Zeugen, denen die beschriebenen Personen gestern Mittag oder Nachmittag (7. Oktober) vor allem im Bereich Brombach aufgefallen waren oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Aktuell komme es im Landkreis Lörrach, vor allem im Bereich Markgräflerland, Weil am Rhein und Lörrach, zu einer starken Häufung von Anrufen von Telefonbetrügern. Auch im Stadtgebiet von Freiburg und im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald werden der Polizei vermehrt Fälle gemeldet.

Die Masche

Die Betrüger geben sich am Telefon als Enkel oder Verwandte aus und täuschen eine Notlage vor. In den weiteren Gesprächen wird dann um Geld gebeten.

Tipps der Polizei gegen den Enkeltrick Namen nicht erraten Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. Fragen stellen Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. Keine Details nennen Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Mit Angehörigen sprechen Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. Verdächtige Anrufe der Polizei melden Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen. Namen abkürzen Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom. Wertsachen sicher verwahren Bewahren Sie Ihre Wertsachen, wie höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

E-Mail-Betrug nach Anruf in der Schweiz

Ende September vermeldete die Kantonspolizei Schaffhausen, dass vermehrt Meldungen über eine neuere Online-Betrugsmasche eingehen: Nach einem ersten telefonischen Kontakt durch die Betrüger, dieses Mal im Namen der kantonalen Verwaltung, wird durch einen angeblichen Kurierdienst eine E-Mail versandt. In dieser befindet sich als Anhang eine PDF-Datei mit einem Link, auf welchen man klicken soll. Bei einem Klick auf diesen wird jedoch Malware auf das Gerät heruntergeladen. Die Polizei warnt: „Klicken Sie keinesfalls darauf!“ Denn: Klickt das Opfer nun auf diesen Link, lädt es sich eine heimtückische Malware herunter.

Falls der Link bereits angeklickt worden ist, sollte das Gerät nicht weiter genutzt werden, da die Betrüger nun die Zugangsdaten zu Onlinediensten mitlesen können. „Lassen Sie Ihr Gerät komplett neu aufsetzen und erstatten Sie eine Strafanzeige“, so die Kantonspolizei.