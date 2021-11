Wehr vor 2 Stunden

Wohnmobil rollt davon, verletzt Frau und tötet Hund

In Wehr setzt sich am Donnerstagnachmittag ein auf einer abschüssigen Straße abgestelltes Wohnmobil in Bewegung und stürzt in einen tiefergelegenen Hofplatz. Zur Bergung sind zwei Kranfahrzeuge notwendig.