Wutöschingen vor 3 Stunden

Feuerwehr hat den Brand eines Wohnhauses in Wutöschingen gelöscht, der Einsatz dauert aber noch an

Das Feuer ist am Samstagmorgen in einer Gartenhütte in Wutöschingen ausgebrochen und griff auf Wohnhaus über. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht, die 78 Einsatzkräfte sind aber noch im Einsatz.