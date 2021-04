von sk

Vergangene Nacht brach in einem Einfamilienhaus in Brittnau ein Brand aus. Während sich die Bewohner samt Haustieren in Sicherheit bringen konnten, brannte das Haus bis auf die Grundmauern nieder. Vom Brand betroffen war laut Mitteilung der Kantonspolizei Aargau ein Einfamilienhaus am Haldenweg in Brittnau. Die Bewohner sowie die Anwohner bemerkten den Brand am Freitag, 9. April, um 1.45 Uhr und alarmierten die Feuerwehr.

Als diese wenig später eintraf, brannte das Gebäude bereits lichterloh. Obwohl mit einem Großaufgebot im Löscheinsatz konnte sich die Feuerwehr nur noch darauf beschränken, die umliegenden Gebäude zu schützen. Das mehrheitlich aus Holz gebaute ehemalige Bauernhaus wurde hingegen vollkommen zerstört.

Ebenfalls ein Raub der Flammen wurden zwei Autos, die vor dem Haus standen. Die Bewohner hatten sich unverletzt ins Freie retten können und blieben unverletzt. Auch kamen nach ersten Angaben keine Tiere zu Schaden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.