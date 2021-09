Kirchen sind geweihte Gebäude. Doch wenn Glaubensgemeinschaften Gebäude verkaufen, müssen sie wieder entweiht werden. Was muss also passieren, damit eine Kirche der weltlichen Nutzung überführt werden kann?

„Kirche wird zum Haus der Musik„ hieß es vor kurzem in Bräunlingen bei Donaueschingen. Die Stadtkapelle will die dortige ehemalige evangelische Kirche nun als Proberaum benutzen. In Görwihl wurde die frühere evangelische Kirche