Montag: Erzingen begeistert mit Mittelalterspektakel

Über Pfingsten hat sich der Klettgauer Ortsteil Erzingen auf eine Zeitreise begeben. Drei Tage lang tummelten sich Landgrafen, Knechte und Musikanten im Dorf. Anlass für das Mittelalterspektakel war das 1150-jährige Bestehen von Erzingen. Sehen Sie hier Impressionen der farbenfrohen Veranstaltung.

Starke Frau: Eine Marketenderin zieht einen Karren beim Mittelalterspektakel in Erzingen. | Bild: Eva Baumgartner

Dienstag: Legaler Trail für Mountainbiker in Waldshut

Auf dem Aarberg in Waldshut gibt es jetzt einen offiziellen Mountainbike-Trail. Angelegt hat ihn der junge Verein Hochrhein Trails. Konzipiert ist die Strecke für Mountainbike-Fahrer von zwölf bis 60 Jahren. Wir haben mit den ersten Nutzern der Strecke gesprochen. Was sie dazu sagen, erfahren Sie hier.

Elias Lickert, Fabian Westerhoff, Adrian Reiz und sein Vater Alexander Reiz haben den neuen Trail schon ausprobiert. | Bild: Juliane Schlichter

Mittwoch: 3,1 Millionen Euro für Städtebauförderung

Es sind gute Nachrichten für fünf Städte und Kommunen am Hochrhein, die die beiden Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller (CDU) und Niklas Nüssle (Grüne) diese Woche überbrachten: Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen fördert 2022 städtebauliche Entwicklungsprojekte in der Region mit 3,1 Millionen Euro. Welche Projekte in den Genuss der Förderung kommen, können Sie hier nachlesen.

Der Lindenplatz in Oberlauchringen ist Teil des Sanierungsgebiets. | Bild: Tina Prause

Donnerstag: Lonza schafft 180 neue Arbeitsplätze in Stein

Um dieses Baugesuch nach Stein zu transportieren, brauchte es schon einen Kleintransporter: Rund 60 Ordner fasst das Neubauprojekt „Dolphin“ der Lonza AG mit Hauptsitz in Basel. Der Pharmariese, der unter anderem die Wirksubstanz des Covid-19-Impfstoffes von Moderna produziert, plant den Neubau auf dem Areal von Novartis in Stein gegenüber von Bad Säckingen. Mehr über das Projekt, das 180 Arbeitsplätze schaffen soll, lesen Sie hier.

Ein bereits bestehendes Produktionsgebäude der Lonza in Stein. Das Unternehmen will den Standort erweitern. | Bild: Lonza Ltd.

Freitag: Waldshuter Radsportler ist jüngster Teilnehmer am „Race Across Germany“

Können Sie sich vorstellen, ohne Pause quer durch ganz Deutschland mit dem Fahrrad zu fahren? Noah Neef vom Velo & Bike Club Waldshut-Tiengen macht genau das. Am Freitag, 10. Juni, ist der 18-jährige Schüler als jüngster Teilnehmer beim Radmarathon „Race Across Germany“ gestartet. In welcher Zeitspanne er die 780 Kilometer lange Strecke absolvieren will, hat er vor seiner Abfahrt verraten.