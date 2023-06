Häusern vor 40 Minuten

Windkraftanlagen auf dem Gießbacher Kopf: Mit diesem Monstrum werden die Türme zusammengesetzt

Der Riesenkran auf der Baustelle in Häusern zieht die Blicke an. Nach 70 Transportfahrten steht das gigantische Baufahrzeug, das 2000 Tonnen wiegt. Und so geht es weiter.