Rohaya kam am 4. November im Zoo Basel eine Giraffe zur Welt. Schon einige Tage zuvor hatten die Tierpfleger die Geburt erwartet. „Nun ist die Freude groß, dass Mutter Sophie (9) und das weibliche Jungtier Rohaya wohlauf sind“, heißt es in einer Mitteilung des Zoos.

Ganz schön groß: die kleine Rohaya und ihre Mama Sophie. | Bild: Zoo Basel (Torben Weber)

Rohaya wurde um 16.34 Uhr im Antilopenhaus geboren. Auf die Minute genau eine Stunde später stand sie das erste Mal auf den langen, noch etwas wackeligen Beinen. Ihr Vater ist Xamburu (11).

Rohaya kommt mit ihren langen Beinen schon gut zurecht. | Bild: Zoo Basel (Torben Weber)

„Sophie ist eine erfahrene Mutter, und für Sorgen gab es eigentlich keinen Anlass. Doch diesmal dauerte es fast drei Wochen von den ersten Anzeichen, dass bei Sophie eine Geburt bevorstand, bis es endlich so weit war“, schildern die Experten des Zoos.

Dann ging es schnell, und die Kleine rutschte – wie bei Giraffen üblich – aus zwei Metern Höhe auf die vom Tierpfleger vorbereitete Strohschicht.

Pause im Stroh. | Bild: Zoo Basel (Torben Weber)

Viel zu sehen... | Bild: Zoo Basel (Torben Weber)

Das Antilopenhaus wird zurzeit umgebaut, daher sind Mutter und Kind für die Besucher nur zu sehen, wenn sie sich außerhalb des Hauses aufhalten. Und das tut die kleine Rohaya aber bereits.

Na, was ist hier draußen los? | Bild: Zoo Basel (Torben Weber)

Draußen genießt sie die Möglichkeit zu toben.

Hopp hopp: Rohaya ist schon ganz schön schnell auf ihren langen Beinen. | Bild: Zoo Basel (Torben Weber)

Die Wiedereröffnung des Antilopenhauses ist im Dezember geplant. Die Giraffengruppe im Antilopenhaus besteht nun aus insgesamt fünf Tieren.

Bedrohte Giraffen-Unterart Im Zoo Basel werden seit 2011 Kordofan-Giraffen gehalten. Im Unterschied zu allen anderen Unterarten haben Kordofan-Giraffen nur kleine und eher unregelmässige Flecken auf der Innenseite der Beine. Sie gelten laut IUCN als stark gefährdet. Der Wildbestand beläuft sich auf nur noch rund 1400 Tiere, mit abnehmender Tendenz. Kordofan-Giraffen kommen im Tschad, im nördlichen Kamerun, in der Zentralafrikanischen Republik und eventuell noch im westlichen Sudan vor. Besonders der Lebensraumverlust, Kriege und die Jagd setzen den Beständen zu. Umso wichtiger ist die Aufgabe von Zoologischen Gärten, genetisch gesunde Populationen zu erhalten.

Seltener Nachwuchs

Kordofan-Giraffen sind in Zoos eher selten. Von insgesamt 394 Zoos, die ihre Daten in das ZIMS (Zoological Information Management System) eingeben, hielten nur 22 diese Giraffen-Unterart. Das sind 88 Tiere von 2029 in Zoos gehaltenen Giraffen. Deshalb sei die Geburt einer jeden Kordofan-Giraffe wichtig, um den Bestand in Zoos genetisch gesund zu halten.

Erstes Kennenlernen im Außengehege. | Bild: Zoo Basel (Torben Weber)

„Die in Zoos lebenden Giraffen machen es möglich, den Besucherinnen und Besuchern nahezubringen, dass Giraffen in ihrem natürlichen Lebensraum immer seltener werden. In ganz Afrika leben nur noch rund 68.000 Giraffen„, informiert der Zoo Basel.