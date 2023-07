„Lola Marie“ heißt das Jubiläumskind, das am vergangenen Sonntag, 16. Juli, um 3.30 Uhr als 1000. Geburt des Jahres 2023 im St Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach zur Welt kam. Mit 3460 Gramm Geburtsgewicht und einer Körperlänge von 51 cm erblickte Lola Marie dabei fünf Tage vor dem errechneten Geburtstermin das Licht der Welt, schreibt das St.-Elisabethen-Krankenhaus Lörrach in einer Pressemitteilung.

Zuvor noch auf dem Nepomukfest in Neuenburg

Simone Ritter (32) aus Rheinfelden hatte offenbar eine recht entspannte Schwangerschaft: „Ich war am Abend vorher noch auf dem Nepomukfest in Neuenburg und bin dort gegen 20 Uhr sogar noch Riesenrad gefahren, als ich erste Wehen verspürte“, erzählte die Mutter von nun zwei Kindern lächelnd. Sohn Rio war im Januar 2022 ebenfalls – wie auch Mutter Simone im Jahr 1991 selbst – im Eli zur Welt gekommen.

„Wir haben uns im Eli sehr wohl gefühlt und wollten unbedingt unsere Kinder hier bekommen“, hoben Simone Ritter und Ehemann Jonas hervor. Das geburtshilfliche Team war dann auch voll des Lobes- „eine rasche und unkomplizierte Geburt“ eben.

Ob ein eventuelles drittes Kind dann der Familientradition folgend ebenfalls (noch) im Eli in der Feldbergstraße oder schon im neu gebauten Zentralklinikum im „Entenbad“ geboren wird, ließen die Rheinfelder allerdings lächelnd offen.

Manche Familien schenken „Eli“ seit Generationen Vertrauen

„Wir freuen uns sehr, dass uns Familien zum Teil über Generationen hinweg das Vertrauen schenken und ihre Kinder bei uns bekommen“, bedankte sich Prof Dr. Michael Bohlmann, Chefarzt der Frauenklinik am Eli. Gemeinsam mit der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin wird im Lörracher Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe die gesamte Bandbreite geburtshilflicher Fragestellungen – sowohl z.B. Frühgeborene ab der 22. Schwangerschaftswoche als auch ganz unkomplizierte Geburten – begleitet.

Nur die Geschichte mit dem Riesenrad ließ Hannah Bekarew keine Ruhe: „Vielleicht sollten wir so eine etwas unkonventionelle Geburtseinstimmung das ganze Jahr über anbieten“, schmunzelte die gynäkologische Oberärztin, die den frischgebackenen Eltern im Namen des gesamten Eli-Teams stellvertretend für alle Gebärenden einen Blumenstrauß überbrachte.