Hochrhein/Südschwarzwald vor 2 Stunden

Wieder Training in der Halle: Was Sportler, Vereine und Trainer nun wissen müssen

Wer in einer Sporthalle trainieren möchte, muss die Corona-Verordnung beachten. Dazu gehören ein Hygienekonzept und die Einhaltung von Schutzmaßnahmen. Was steckt dahinter und auf was muss geachtet werden? Hier die Antworten.