Die Bahn baut weiter fleißig an der Hochrheinstrecke. Noch bevor die Arbeiten für die Elektrifizierung beginnen. Zwischen Albbruck und Murg werden von Freitag, 23 Uhr, bis Montag, 4.10 Uhr, neue Schienen verlegt, schreibt die DB Regio in einer Pressemitteilung. Das heißt: Zwischen Bad Säckingen und Waldshut verkehren am Wochenende keine Züge. Ersatzbusse fahren mal wieder.

Ersatzbusse fahren ab Bad Säckingen und Waldshut

Wer von Basel nach Waldshut und darüber hinaus reisen will, muss in Bad Säckingen am Busbahnhof – umgekehrt in Waldshut – in einen der von der Bahn bereit gestellten Ersatzbusse umsteigen, um dann mit dem Zug die Reise fortzusetzen.

Interregioexpress stoppt und fährt in Waldshut ab

Die Züge des Interregioexpress‘ (IRE) aus Richtung Singen stoppen in Waldshut und fahren dort auch wieder Richtung Singen beziehungsweise Friedrichshafen ab. Die Bahn schreibt: „Zwischen Waldshut und Singen/Friedrichshafen fahren die Züge nach ihrem regulären Fahrplan.“

Ab Bad Säckingen fährt die Regionalbahn nach Basel

Die Regionalbahn verkehrt zwischen Lauchringen und Waldshut und bringt die Fahrgäste ab Bad Säckingen an die Stationen auf der Strecke nach Basel.

Die Ersatzbusse, die zwischen den Busbahnhöfen in Bad Säckingen und Waldshut verkehren, fahren folgende Haltestellen an: Murg Bahnhof, Laufenburg Sparkasse, Laufenburg Einkaufszentrum (Richtung Waldshut), Laufenburg Ostbahnhof (Richtung Bad Säckingen), Albbruck ehemalige Papierfabrik, Dogern Linde.

Die DB Regio weist darauf hin, dass Fahrgäste eine längere Reisezeit einplanen müssen.

Erst kürzlich war wegen Brückenbauarbeiten der Streckenabschnitt Lauchringen-Erzingen eine Woche für den Zugverkehr gesperrt.