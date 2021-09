Visual Story Veröffentlicht am 01. September 2021

1900 wurde das Rheinschloss als Prachtbau für die besseren Kreise in Waldshut gebaut. Heute steht das markante Gebäude an der B34 seit 30 Jahren leer. Wir zeigen Ihnen, wie es heute in dem baufälligen Gebäude aussieht.

Über der Waldshuter Rheinpromenade erhebt sich das leerstehende Rheinschloss, dessen maroder Fassadenzustand auch von der schweizerischen Seite gut zu erkennen ist.| Bild: Gerard, Roland

Das Gebäude am östlichen Stadteingang an der B34 ist nicht nur Waldshutern bekannt, sondern auch jedem, der einmal daran vorbeigefahren ist.Fünf Stockwerke ragt das Rheinschloss von der Straße aus in die Höhe, seine weiße Fassade auf der Südseite