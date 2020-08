Das Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen widmet sich in der aktuellen Ausstellung amüsant, aber auch zum Nachdenken anregend dem „Unterschätzten Federvieh“.

Das gab es wohl noch nie, dass Besucher eines Museums mit Hahnenschrei und Hühnergegacker begrüßt wurden. So wie derzeit im Eingangsbereich des Museums zu Allerheiligen in Schaffhausen in der Schweiz: Dort leben in drei Verschlägen einige Schweizer