Zell-Adelsberg vor 2 Stunden

Wie im Horrorfilm: Als Grusel-Clowns Jugendliche erschreckt

Ein 20-Jähriger und ein 15-Jähriger dekorierten am Sportplatz in Zell-Adelsberg eine Szene wie aus einem Horrorfilm. Dann erschreckten sie drei Jugendliche, die im Auto warteten, so sehr, dass diese die Polizei riefen.