Dirk Bürklin betreibt seit 30 Jahren eine Glaswerkstatt im Herrischrieder Ortsteil Großherrischwand. Jedes seiner Werke ist ein Unikat. Wie diese entstehen, zeigt ein Besuch in seiner Werkstatt.

In der Glaswerkstatt von Dirk Bürklin sind die Fenster weit geöffnet. Obwohl draußen Schnee liegt. Aber in der Werkstatt wird an einem 1217 Grad heißen Ofen gearbeitet, da wird einem vom Zuschauen schon warm. Dirk Bürklin zeigt, wie eine