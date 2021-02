Die Corona-Pandemie mit ihrer Zwangsschließung von Gastronomiebetrieben hat dazu geführt, dass Wirte zum beruflichen Nichtstun verurteilt sind – oder jedenfalls, soweit sie mit Speisen zum Mitnehmen die Hängepartie überbrücken, deutlich weniger Betrieb haben als in normalen Zeiten. Im Schwarzwald hat ein Vertreter der Branche aus der Not eine Tugend gemacht und die freie Zeit für kreatives Werkeln genutzt.

Bereits während des ersten Lockdowns hat Stefan Gromann, der mit seiner Frau Stefanie Gromann den auch bei vielen Kunden aus dem Raum Waldshut-Tiengen bekannten Gasthof Kreuz in Riedern am Wald führt, ein spezielles Objekt für seinen Betrieb geschaffen. Es ist dazu geeignet, der obligatorischen Handdesinfektion eine dekorative Note zu verleihen. Während die üblichen Spenderapparate in Lokalen und Läden eher klinischen Charme versprühen, hat Gromann einen rustikalen Holzstamm als Trägersäule bearbeitet. Das Rohmaterial stammt übrigens aus dem eigenen Wald und ist Produkt einer ökologisch nachhaltigen Konversion: Denn der betreffende Baum war vom Borkenkäfer befallen und musste ohnehin gefällt werden. Wie all seinen Berufskollegen und –kolleginnen (und natürlich ihren Beschäftigten) ist dem Kreuz-Wirt zu wünschen, dass die Viruslage bald wieder eine Öffnung zulässt und er seine Konstruktion wieder in Betrieb nehmen kann. Und wer weiß, vielleicht werden die Gäste irgendwann auch mal mit Speckbrettchen aus Schädlingsholz überrascht.