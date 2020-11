von sk

Zu einem Brand in einer Textilwäscherei kam es am Dienstag, 17. November, kurz nach 21.30 Uhr in Wettingen im kanton Aargau. Laut Bericht der Kantonspolizei Aargau meldete eine Anwohnerin, dass an der Landstraße aus der Wäscherei schwarzer Rauch aufsteigen würde.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und konnten den Brand löschen, bevor dieser weiter auf das Gebäude übergreifen konnte. Die im Mehrfamilienhaus anwesenden Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden und blieben unverletzt. Sie konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Brand richtete in der Textilwäscherei einen grossen Sachschaden an.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand im Bereich des Wäschetrockners ausgebrochen sein. Wie es dazu kommen konnte ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.