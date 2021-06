von sk

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor möglichen weiteren schweren Gewittern im Landkreis Waldshut. Die Warnung bezieht sich auf den Zeitraum von Donnerstag, 15 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 1 Uhr. Am Donnerstagnachmittag sollen sich zunächst vereinzelt, ab den frühen Abendstunden wie im gesamten Alpenvorland vermehrt schwere Gewitter entwickeln, die im weiteren Verlauf zusammenwachsen und sich ostwärts verlagern.

Dabei muss mit heftigem Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit beziehungsweise bis 70 Liter in wenigen Stunden, Hagel um 3 Zentimter oder Hagelansammlungen sowie schweren Sturmböen bis 100 Stundenkilometer gerechnet werden. Vereinzelt können auch Böen bis in den Orkanbereich um 120 Stundenkilometer nicht ausgeschlossen werden. Gegen Mitternacht ziehen die schweren Gewitter ostwärts ab.

Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen. Der Wetterdienst rät die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen. Detaillierte Warninformationen unter https://www.wettergefahren.de