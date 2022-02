Achtung, Unterwetter können am Donnerstag den Schulweg betreffen: Der Deutscher Wetterdienst weist auf mögliche heftige Unwetterlagen hin. Insbesondere wird auch vor Orkanböen, in Teilen von Baden-Württemberg für Mittwochabend und Donnerstag hin. Betroffen sind unter anderem auch die Landkreise Waldshut, Lörrach, Schwarzwald-Baar, Rottweil und Breisgau-Hochschwarzwald.

Hinweise des Kultusministeriums

Für den Schulbetrieb am Donnerstag, 17. Februar, gibt das Kultusministerium deshalb folgende Hinweise: „Eltern und Erziehungsberechtigte vorwiegend in den von einer amtlichen Unwetterwarnung betroffenen Landkreisen können entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist.“ Falls der Weg zur Schule aufgrund extremer Wetterlagen vor Ort nicht zumutbar sei, können Eltern ihr Kind vom Unterricht befreien lassen. Die Schule ist in diesem Fall aber zu informieren.

Mehr Infos zu den weiteren betroffenen Regionen unter: www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_landkreise/warnWetter_node.html