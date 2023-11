Sieben Auszubildende des Einzelhandels haben beim Azubi-Award ihr Können unter Beweis gestellt und die Begeisterung für ihren Beruf geteilt. Beim Wettbewerb, den es bereits seit 2015 in Waldshut gibt, berichteten sie auch von ihren Erfahrungen der Ausbildung und was in der Branche besonders wichtig ist.

Was ist der Azubi-Award?

Die Anfänge des Azubi-Awards liegen in Lörrach, seit 2015 richtet der Förderverein Partner Schule-Wirtschaft die Veranstaltung in der Kaufmännischen Schule Waldshut aus. Die Schule ist aktuell die einzige, die diese Veranstaltung weiterführt und jährlich organisiert.

Eva Bayer und Andrea Thoß von den Kaufmännischen Schulen Waldshut haben die Organisation des Azubi-Awards übernommen. | Bild: Lesca Bölitz

Das Prinzip der Veranstaltung: Auszubildende des dritten Lehrjahres sollen in einem siebenminütigen, simulierten Verkaufsgespräch ausgewählten Testkäufern jeweils Produkte ihres Ausbildungsbetriebes verkaufen. Eine fachkundige Jury bewertet sie anhand ihrer Verkaufsfähigkeiten. Der oder die Auszubildende mit der höchsten Punktzahl gewinnt den ersten Preis.

Diesen Zweck verfolgt die Veranstaltung

„Es geht vor allem um die Wertschätzung des Einzelhandels, der viel zu bieten hat“, sagt Eva Bayer von den Kaufmännischen Schulen Waldshut. Dies bestätigt auch einer der Testkäufer, Nils Müller, der selbst im Modehaus Stulz in Waldshut tätig ist. Der stationäre Handel sei trotz Onlineshopping immer noch sehr wichtig und bringe viele Vorteile mit sich. Darunter fallen vor allem die Kommunikation und Beratung vor Ort, die Vermessung spezialisierter Kleidungsstücke sowie die Experten-Meinungen.

Außerdem solle aufgezeigt werden, wie anspruchsvoll und der lebendig der Beruf durch den Kundenkontakt sei. So erlangen auch junge Menschen, die vor der Berufswahl stehen, einen Eindruck von Anspruch, Vielseitigkeit und Attraktivität des Einzelhandels. Außerdem geben die Teilnehmer persönliche Einblicke in ihren Berufsalltag und beantworten Fragen rund um das Verkaufen.

Eindrücke des diesjährigen Azubi-Awards

In diesem Jahr stellten sich sieben Auszubildende verschiedenster Betriebe der sechsköpfigen Jury: Ibis Morina (Depot), Lena Indelekofer (May Fashion), Evelyn Herzog (APM), Lukas Kötgen (Netto), Jessica Hinze (Schmidt‘s Markt Sankt Blasien), Andrej Raia (Schmidt‘s Markt Häusern) und Catalina Martinez (Quick Schuh).

Die Jury-Mitglieder Stefanie Kreß und Thomas Wartner (Werbe- und Förderungskreis Waldshut), Nicola Kögel (Aktionsgemeinschaft Tiengen) sowie Alexandra Thoß, Rainer Reisgies und Zoé Feucht (IHK Hochrhein-Bodensee) bewerteten die Fähigkeiten der Auszubildenden in den Verkaufsgesprächen.

In diesen werden alltägliche Situationen simuliert und auch aktuelle Themen aufgegriffen. So verkaufte Ibis Morina dem Testkäufer Nils Müller Schuhe und muss dabei auf dessen persönliche Bedürfnisse eingehen. Jessica Hinze musste in ihrem Verkaufsgespräch ein veganes Abendessen empfehlen und zusammenstellen.

Die Verkaufsgespräche zeigen: Im Einzelhandel geht es um vielmehr als nur das Regaleinräumen. Auszubildende Jessica Hinze (links) muss sich gleich um die Beratung zweier wartender Testkundinnen kümmern. | Bild: Lesca Bölitz

„Ganz im Sinne der Berufsorientierung richtet sich der Award auch an die Auszubildenden von morgen“, ergänzt Eva Bayer. Auch in diesem Jahr wurden Klassen der Grund- und Werkrealschule Gurtweil, der Realschule Waldshut sowie der Kaufmännischen Schule selbst via Streaming zugeschaltet, um so mehr über den Einzelhandel zu erfahren.

Und der Gewinner ist...

In die letzte Runde kamen Lukas Kötge, Evelyn Herzog und Jessica Hinze und mussten die Jury noch einmal von sich überzeugen. Den Azubi-Award hat mit 214 Punkten Evelyn Herzog gewonnen. Sie bekam einen Einkaufsgutschein im Wert von 150 Euro und einen Pokal.

Evelyn Herzog der Firma APM überzeugte die Jury im Verkaufsgespräch am Meisten und gewann den Azubi-Award 2023. | Bild: Lesca Bölitz

Lukas Kötge und Jessica Hinze lagen mit 205 und 200 Punkten nur knapp dahinter. Schulleiterin Isabella Pritzel übergab allen Teilnehmenden ihre Preise. Die restlichen Teilnehmer erhielten Einkaufsgutscheine im Wert zwischen 25 und 100 Euro, gesponsert von der Aktionsgemeinschaft Tiengen und dem Werbe- und Förderkreis Waldshut.