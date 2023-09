Vermisst wird seit Donnerstag im Schweizer Fricktal Werner Diem (60). Er wurde am Donnerstag, um zirka 15 Uhr, das letzte Mal in der Region Gipf-Oberfrick gesehen, teilt die Kantonspolizei Aargau mit. Der derzeitige Aufenthaltsort konnte bis jetzt nicht ermittelt werden. Werner Diem ist etwa 1,70 Meter groß, von normaler Statur, trägt einen Dreitagebart, hat hellbraune/weiße Haare. Er dürfte eine Jeans sowie schwarze Lederhalbschuhe trage und eine schwarze Lederumhängetasche mit sich führen. Personen, welche Angaben über den Aufenthaltsort von Werner Diem machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Aargau, 0041 62 871-1333 in Verbindung zu setzen.