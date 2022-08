So wie Witwe Ulla Medau ging es offenbar vielen im Land. Vor wenigen Tagen hatten wir berichtet, dass der Bad Säckingerin mehrfach Post für ihren verstorben Mann Hinrich ins Haus flatterte. Das Statistische Landesamt forderte darin den Toten auf, die Zensus-Unterlagen auszufüllen. Nach der Veröffentlichung dieses Vorgangs im SÜDKURIER meldeten sich bei uns mehrere Leserinnen und Leser, denen es genauso oder ähnlich ging. Der Brief an den Verstorbenen Hinrich Medau war kein Einzelfall. In der Tat kam es häufiger vor, dass die Zensus-Behörde Verstorbenen Post schickte. Das zeigen die Reaktionen.

Bad Säckingen Peinlicher Fehler: Toter erhält drei Mal Post vom Zensus-Amt Das könnte Sie auch interessieren

Philipp Frässle: „Ich werde die Schreiben meiner Mutter aufs Grab legen“

So schreibt uns beispielsweise Philipp Frässle aus der Gemeinde Jestetten im östlichen Landkreis Waldshut: „Leider ist das keine Ausnahme.“ Seine vor mehreren Jahren verstorbene Mutter habe ebenfalls schon drei Schreiben vom Statistischen Landesamt aus Stuttgart erhalten. „Geöffnet habe ich sie nicht“, teilte uns Philipp Frässle mit, und er fügt hinzu: „Ich werde die Schreiben meiner Mutter aufs Grab legen, vielleicht kann sie die Briefe ans göttliche Sekretariat zur Erledigung weiterleiten.“

Der Zensus 2022 findet in Deutschland die Zensus-Volkszählung statt. Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Laut Statistikämter sind diese Daten Grundlage vieler Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden. Es werden hierbei Daten aus Verwaltungsregistern genutzt, durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert. Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll, so die Statistikämter. Aufgrund der Corona-Pandemie sei der Zensus von 2021 ins Jahr 2022 verschoben worden.

Zwecklos: Telefonische Korrektur bei der Behörde

Ähnlich ging es auch Anke Schuler-Schmidt aus Eigeltingen-Honstetten im Landkreis Konstanz. „Mit großem Interesse habe ich Ihren Artikel bezüglich des Zensus-Anschreibens an einen bereits Verstorbenen gelesen“, schreibt sie uns. Ihr Vater sei leider im Oktober 2021 verstorben und dennoch hätten auch sie mehrfach Zensus-Post erhalten. Und wie Ulla Medau habe auch sie dem Amt dies telefonisch schon mehrfach mitgeteilt – „sofern man überhaupt einmal jemanden persönlich erreicht“, fügt sie hinzu. Nun sei vor kurzem ebenfalls das dritte Anschreiben für den verstorbenen Vater gekommen. „Anscheinend doch kein bedauerlicher Einzelfall“, meint Anke Schuler-Schmidt. Ihr Mann habe sich beim letzten Telefonat mit dem Amt sicherheitshalber den Namen des Gesprächspartners notiert. „Mal sehen, was dabei herauskommt“, schreibt sie.

25 Jahre nach dem Tod des Vaters erhält er Post

Christina Fröhlich aus Zell im Wiesental im Landkreis Lörrach schildert uns von ähnlichen Erfahrungen. Es ging in ihrem Fall zwar nicht um die Zensus-Volkszählung, sondern um die Rundfunkgebühren – aber der Vorfall ist nicht weniger kurios. Christina Fröhlich wohnt heute in Zell, die Geschichte habe sich noch in Niedersachsen abgespielt: „25 Jahre nach dem Tod meines Vaters erhielt er die Aufforderung, rückständige Rundfunkgebühren zu zahlen,“ berichtet uns Christina Fröhlich. Sie habe sich allerdings nicht wie Ulla Medau die Mühe gemacht, irgendwo anzurufen, da das nach ihrer Erfahrung ohnehin nichts bringe. Christina Fröhlich: „Ich hab die Rechnung zurückgeschickt mit neuer Anschrift (Name des Friedhofs und Grabnummer) und dem Vermerk, sie sollen sich mit der Zustellung beeilen, da das Grab in den nächsten Wochen abgeräumt wird. Dann war Ruhe.“

Bad Säckingen Biber frisst Büsche kahl und sorgt im Wohngebiet für Ärger Das könnte Sie auch interessieren

Statistische Landesamt: Kam tatsächlich häufiger vor

Das Statistische Landesamt hatte auf unserer Nachfrage bereits eingeräumt, dass der Medau-Vorgang nicht der einzige war, sondern im Rahmen der Zensus-Befragung häufiger verstorbene Menschen angeschrieben worden seien.

Die Pressestelle der Behörde begründete Fehler mit der Masse an Vorgängen und teilweise nicht aktuellen Daten.

Bad Säckingen Chefwechsel im Marienhaus: Den großen Umzug macht ein Neuer Das könnte Sie auch interessieren

Behörde bedauert die Vorfälle

Es seien in Baden-Württemberg im Rahmen der Zensus-Volkszählung 3,5 Millionen Immobilien-Eigentümer postalisch angeschrieben worden. Dazu habe man Daten aus verschiedenen Verwaltungsregistern genutzt, die teils nicht auf dem neuesten Stand gewesen seien. So sei es passiert, dass mehrfach Personen angeschrieben wurden, die bereits tot waren. Die Daten würden bei Beanstandungen aktualisiert. Allerdings sei bei der „Vielzahl an Telefon-Kontakten und trotz intensiver Bemühungen“ nicht gänzlich ausgeschlossen, dass dennoch Erinnerungs- oder Mahnschreiben verschickt wurden. Die Pressestelle bittet um Verständnis und gleichzeitig auch um Entschuldigung: „Wir bedauern jeden Einzelfall, bei dem wir Bürgerinnen und Bürger in persönlich schweren Zeiten über Gebühr in Anspruch genommen haben.“