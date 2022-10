Kreis Waldshut vor 6 Stunden

Wenn es um den Wolf geht, ist die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt am Zug. Wer ist das?

Die FVA in Freiburg ist wegen ihrer Untersuchungen zu Wolfsrissen in aller Munde. Das Aufgabengebiet ist aber noch viel größer. Auch ein weiteres Tier rückt zunehmend in das Interesse der 350 Beschäftigten.