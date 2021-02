von Ingrid Ploss

Die Narrenmesse in der Kirche St. Benedikt in Jestetten war gut besucht. Auf Anmeldung waren 100 Personen zugelassen. 80 Närrinnen und Narren kamen angemeldet, zehn weitere wurden auch ohne Anmeldung eingelassen. Nicht anwesend waren die Gilde der Düüfel sowie die Rebwiiber. Ebenfalls vermisst wurde Bürgermeisterin Ira Sattler.

Predigt in närrischen Reimen

Die in gereimten Worten formulierte Predigt von Pfarrer Richard Dressel verfolgten die Anwesenden mit viel Gelächter. Natürlich wurden „Corona„ und die damit verbundenen Hygienevorschriften im kirchlichen sowie weltpolitischen Sinn aufs Korn genommen. „Vor der Gottheit rein zu sein, Jesu Hände waren rein, so extrem und stark sogar, dass sie heilten wunderbar“, formulierte Dressel. Oder: „Schaut man auf die Kirchenleute, all die hohen Herren heute, glaubt kein Mensch und auch kein Kind, dass die noch ganz sauber sind!“

Ein Hoch auf die Kreativität

Die Vorsitzende des Musikvereins Altenburg, Heike Raif, gestaltete im Familienverband die musikalische Umrahmung der Narren-Messe. Mit Querflöte, Trompete, Tuba, Alt- und Tenorsaxophon gelang der Familie Raif eine ausgezeichnete und Corona-konforme Darbietung. In ihrem Grußwort an die Närrinnen und Narren betonte Heike Raif ihre große Freude über die Kreativität, welche durch die geforderten Einschränkungen hervor gebracht wird: In Altenburg konnten Bööge in der Dorfstraße bewundert werden; in Baltersweil waren Fenster fastnächtlich geschmückt; und natürlich wurden überall Narrenzeitungen, gefüllt mit lustigen Bildern und Geschichten angeboten.

Hoffen auf Fasnacht 2022

Es tat allen Beteiligten gut, wenigstens ein bisschen Fastnachts-Gefühl aufkommen lassen zu können. Die Vorfreude auf die nächste närrische Saison mit hoffentlich wieder vielen öffentlichen Fastnachtsfeiern und Umzügen ist groß.