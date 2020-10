Sie nehmen intensiver und oft auch mehr wahr, sie nehmen mehr Reize auf und haben oftmals Schwierigkeiten diese Reizüberflutung zu verarbeiten. Sie sind empfindsam gegenüber Geräuschen, Gerüchen, Bildern – eben allen Reizen, die wie ein zu schnell ablaufender Spielfilm auf sie einprasseln. Oftmals versinken sie in Gedanken. So könnte man relativ einfach hochsensible Menschen beschreiben. 15 bis 20 Prozent aller Menschen gelten laut Experten aus der Wissenschaft als hochsensibel, dieser Wesenszug ist aber bei jedem Einzelnen völlig unterschiedlich ausgeprägt. Viele haben mit den Auswirkungen dieses Merkmals im Alltag zu kämpfen. Elke Floriane Schmidt, die sich selbst als hochsensitiv bezeichnet, hat deshalb nun eine Selbststärkungsgruppe für Hochsensitive gegründet.

Was ist Hochsensitivität?

Die kalifornische Pychologin Elaine Aron ist die Pinoierin im Bereich Hochsensibiltät und prägte in ihren Studien und Büchern in den 90er-Jahren den Begriff „highly sensitive person“ (HSP) für hochsensible Menschen und „Sensory-Processing Sensitivity“ für Hochsensibiltät. Sie beschreibt die erhöhte Reiz- und Informationsaufnahme und die damit verbundene erhöhte komplexere Reizverarbeitung im Gehirn. Auch wenn dies eher Hochsensitivität heißen müsse, hat sich im deutschen Sprachraum der Begriff Hochsensibiltät durchgesetzt. Aron hat nichts Neues erfunden, das gab es schon immer. Sie hat diesem Wesenzug einen Namen gegeben und es zu einem eigenständigen Persönlichkeitsmerkmal gemacht, das immer bekannter wird.

Mittlerweile befassen sich viele mit dem Thema. Auch die Ergotherapeutin Elke Floriane Schmidt. Sie geht noch einen Schritt weiter als Aron. Denn sie bringt ihren spirituellen Blickwinkel mit ein. Bei ihr beschreibe der Begriff „Hochsensitivität„ mehr als nur die Sinneswahrnehmung, er beinhalte auch das Einfühlen von Emotionen anderer Menschen, das Erfassen der Atmosphäre von Orten oder der Natur. Es fasse die Seele mit ein.

„Hochsensitiv wird man geboren und bleibt es ein Leben lang.“ Elke Floriane Schmidt

Es gibt auch die gute Seite der Hochsensibilität. Die Wissenschaft nennt HS eine Gabe. Denn viele HSP könnten zum Beispiel mehr erfassen und hätten eine erstaunlich gute Merkfähigkeit. Hochsensibiltät geht sehr oft einher mit Hochbegabung.

Wie fühlt sich Hochsensibilität an?

Die Ergotherapeutin hat selbst die Erfahrung gemacht, wie es ist, hochsensitiv zu sein. „Ich war ein schwierig zu verstehendes Kind“, erzäht sie. Im Markgräflerland sei sie mitten in der Natur aufgewachsen, hatte zuhause ihren „wilden Garten“. In dieser lebendigen Welt habe sie ihrer ausgeprägten Fantasie freien Lauf lassen können. Und die Verbundenheit zur Natur sei auch eine starke Auswirkung von HSP, weil man dort die nötige Entspannung finden könne. Der Kindergarten war nichts für sie, wie sie sagt. Die ganze Geräuschkulisse, das vorgefertigte Spiel, ihr ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. Auch die Schule mit dem Frontalunterricht sei ihr nicht gerecht geworden. Ihr hätten lebensorientierte Inhalte gefehlt, wie etwa Strategien zur Konfliktlösungen, wie sie erklärt. „Ich bin weg geträumt“, erzählt sie. Und dann sei sie in ihren tiefgründigen Gedanken versunken und habe sich im Kopf die weltbewegenden Fragen gestellt, die sich Kinder nun mal stellen. Auch ihrer ausgesprochenen Beobachtungsgabe ließ sie dann freien Lauf, wie sie sagt.

Sie hatte auch eine taktil-kinästhestische Hyperreaktivität. Das bedeutet: Beim Kämmen oder Nägel schneiden hat die kleine Elke geschrien. „Das war der Horror für mich“, erinnert sie sich. Noch heute habe sie Probleme mit Etiketten an der Kleidung oder Synthetikstoffen. Auch dies kennen viele HSP nur zu gut. Geräusche, Gerüche, Eindrücke, Bilder, mitunter auch Berührungen – was ein HSP wahrnimmt, nimmt er mehr und intensiver wahr als es „normalsensible“ tun. Elke Floriane Schmidt gibt mit der Prinzessin auf der Erbse, einem Märchen von Hans Christian Andersen aus dem Jahre 1835, ein Beispiel. Das zeigt wiederum: Diesen Wesenzug gab es schon immer. Dabei dürfe man den Begriff keinesfalls mit überempfindlich oder „Sensibelchen“ verwechseln. Und ganz wichtig: Hochsensibilität ist keine Krankheit. Es gibt keine Diagnose.

Man müsse aber auch wissen, wie man mit den Herausforderungen von HS im Alltag umgeht, etwa mit den Folgen einer Reizüberflutung. Das gestaltet sich oft schwierig für Eltern hochsensibler Kinder.

Sie selbst habe Glück gehabt. Ihre Eltern hätten sie verstanden. Auch wenn Wutanfälle auch bei ihr an der Tagesordnung gewesen seien. „Es ist das größte Glück, wenn ein Kind fühlt, es wird angenommen, wie es ist“, sagt Schmidt, glücklich über die Erziehung ihrer Eltern. „Hochsensitivität macht das Wesen des Menschen aus, zu einem Problem wird es nur in unserer Gesellschaft“, sagt Schmidt. Wenn hochsensible Menschen nicht angenommen, nicht verstanden werden, könne dies schlimme Folgen haben: „In unserer reizüberfluteten, manipulierenden, materiellen Welt des Werteverlusts kann Hochsensitivität zu Sucht, Depression und bis zum Suizid führen.“

HSP können immer wieder mit starken Gefühlen, körperlicher und emotionaler Anspannung und Unruhe zu tun haben. „Das ist für die Menschen eine große Herausforderung, an der man aber wachsen kann, weil ja die Gaben stärker sind.“

Anmeldung zur Gruppe: Selbsthilfegruppe „Selbststärkung für Hochsensitive“ unter dem Motto „verstehen, verstanden werden, stärken und gestärkt werden“. Das nächste Treffen am Freitag, 9. Oktober, um 19 Uhr, im Haus Fischerzunft, in der Fischergasse 12 in Bad Säckingen. Anmeldungen bei Elke Floriane Schmidt per E-Mail an Manaike33@gmail.com, Telefon: 07755/2889955. Die Gruppe trifft sich regelmäßig. Jeder Interessierte kann auch zum späteren Termin am 6. November noch dazu stoßen.

Wie kam es zur Gruppe?

Über 20 Jahre hat Elke Floriane Schmidt in der Ergotherapie nach eigenen Aussagen Tausende Kinder in ihrer Bad Säckinger Praxis gefördert. Immer mit einem starken Perfektionismus und dem großen Drang zu helfen.

2017 nahm sie sich eine Auszeit. Die Praxis ist geschlossen, ihrer Arbeit geht sie nun im abgelegenen Dachsberg nach. Sie habe sich viele Gedanken gemacht, wie sie noch helfen könnte. Vor Kurzem hat sie dann die Selbststärkungsgruppe für Hochsensitive gegründet, um das Verständnis für HSP zu fördern. Auch möchte sie den Wesenszug bekannter machen. Denn oft würde dieser von Ärzten nicht erkannt oder falsch interpretiert, zum Beispiel mit ADHS verwechselt, wie sie sagt. HS wird aber auch in der Medizin, vor allem unter Therapeuten, immer bekannter und immer mehr nehmen sich dem Thema an. Sie möchte einen Austausch unter Gleichgesinnten ermöglichen. In der Gruppe können HSP auf Menschen treffen, die nachvollziehen können, was sie erleben und fühlen. „Endlich versteht jemand, wie es mir geht“, habe einer der Teilnehmer gesagt. Es sei nun ein Raum geschaffen, wo sie verstanden werden und auch Möglichkeiten erfahren, damit umzugehen, so Schmidt. Themen seien unter anderem sich abzugrenzen und das mangelnde Verständnis von außen. Drei Mal hat sich die Gruppe bereits getroffen. Es sei ein reger Austausch und es können immer noch neue Teilnehmer hinzukommen. Mit rund 15 Mitgliedern aus den Landkreisen Lörrach und Waldshut zu Beginn habe die Resonanz die Erwartungen von Schmidt übertroffen, wie sie sagt. Auch wenn HS bei jedem anders ausgeprägt sei, hätten alle Teilnehmer doch etwas gemeinsam: „Die tiefe Liebe zur Natur und ihr unglaubliches Einfühlungsvermögen.“