Im Rahmen der Aktionswoche in Baden Württemberg „Zeitenwende sozial-ökologisch -solidarisch“ machte die Wohnungslosenhilfe des Landkreises Waldshut auf die Situation der Wohnungslosen aufmerksam. Das Motto der Aktionswoche ist „Armut bedroht alle“. Mit einem Stand, an dem es gratis Kaffee und Kuchen sowie Plakate und ein Quiz gab, konnten sich Besucher informieren und austauschen.

Laut Berthold Fahrner, Leiter der Wohnungslosenhilfe, würden aktuell 50 Wohnungslose ambulant betreut, circa 20 seien im Haus Benedikt in Schmitzingen untergebracht. „Manchen hilft es, wenn sie Unterstützung bekommen, vor allem wenn sie in einer Lebenskrise sind“, erläutert Fahrner. Einmal im Monat gebe es gratis Essen in der Wärmestube. „Kaffee gibt es für wenig Geld, Wäsche waschen oder duschen kann man auch, daneben gibt es die Büros für die Fachberatung.“

Karin Gäng von der Stadt Waldshut Tiengen fügt an: „Wir als Gemeinde sind zur Gefahrenabwehr verpflichtet. Wenn jemand seine Wohnung verliert, meldet er sich bei uns und er wird untergebracht.“

Froh seien sie, dass sie in Tiengen eine Frauen-WG hätten gründen können. „Wir müssen Wohnraum schaffen, vor allem bezahlbaren Wohnraum“, denn die Belegung steige stetig. Sie seien in engem Austausch mit der Obdachlosenhilfe, was sehr positiv sei.

Drei Obdachlose berichten über ihre Situation

Wie lebt es sich auf der Straße, als Wohnungsloser, was wünschen sich die Menschen? Sylvie wohnt zur Zeit im Haus Benedikt. Sie freut sich über die Unterstützung. „Man wird nicht obdachlos von heute auf morgen“, weiß sie aus Erfahrung. Sie sei krank geworden und habe ihre Arbeit verloren. Sie wünscht sich mehr Respekt: „Ich will nicht wie eine Leprakranke behandelt werden.“

Wolfi (46) und Dieter (63) teilen sich einen Schlafplatz an einem ruhigen Ort in Waldshut. „In einer Wohnung würde ich es nicht aushalten“, so Wolfi. Er hat durchaus eine Tagesstruktur, genau wie Dieter. Wolfi hilft beim Müllsammeln in der Stadt, Dieter in der Wärmestube. Zum Schlafen hat Wolfi eine Schafswolldecke und einen Schlafsack, der ihn bei Temperaturen bis minus 20 Grad warmhält. Essen bereitet er sich auf einem Spirituskocher zu. „Ich bleibe erst mal draußen, ich bin abgehärtet“, sagt er. Berthold Fahrner freut sich, dass sie mit ihrem Stand auf die Situation der Wohnungslosen aufmerksam machen konnten.