Situation im Landkreis Waldshut

Am Wochenende hat sich die Zahl der gemeldeten Covid-19-Infektionen nur geringfügig erhöht. Neu sind 283 Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis gemeldet (am Samstag waren es 279 Fälle), wie das Landratsamt mitteilt. Über die Hälfte der Erkrankten ist bereits wieder genesen, nämlich 172. Von den Erkrankten befinden sich 32 Personen in stationärer Behandlung in Kliniken im oder außerhalb des Landkreises.

Personen mit Covid-19-Infektion und davon Genesene in den Städten und Gemeinden im Landkreis Waldshut am 19. April 2020. | Bild: Landratsamt Waldshut

Leider sind 25 Personen bisher verstorben (unverändert). Die Covid-19-Infizierten im Landkreis teilen sich in 123 männliche und 160 weibliche Personen. Über 1100 der durchgeführten Tests waren negativ.

Das Bürgertelefon des Landratsamtes, das auch am Wochenende besetzt ist, wird nach wie vor rege in Anspruch genommen.

Situation im Landkreis Lörrach

Eine über 80-jährige Person mit Covid-19-Infektion ist verstorben. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich nach Angaben des Landratsamts damit auf 29.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen hat sich seit gestern um 10 auf insgesamt 548 Fälle erhöht (Stand: 19. April, 15 Uhr). Zurzeit werden 35 Covid-19-Patienten im Krankenhaus behandelt, von denen zehn beatmet werden. Die Anzahl der negativen Abstrichergebnisse sowie die Zahl der Genesenen liegen wieder am Montag vor.

Einblick in die Arbeit von Pflegern und Ärzten im Kreiskrankenhaus Lörrach:

Blick in die Schweiz:

Kanton Basel-Stadt: Mit Stand Sonntag, 19. April, 10 Uhr, liegen insgesamt 932 positive Fälle von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt vor. Dies sind drei mehr als am Vortag. 764 Personen der 932 positiv Getesteten und damit leicht mehr als achtzig Prozent sind wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle im Kanton Basel-Stadt beträgt unverändert 40. Zahlen zu den Hospitalisationen sind kommenden Dienstag wieder verfügbar und ausgewertet.

Kanton Basel-Landschaft: Im Kanton Basel-Landschaft nahm die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle seit dem Vortag um fünf auf 803 zu. Als geheilt gelten davon 653 Menschen. Unverändert sind es 25 Todesopfer in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Im Kanton Schaffhausen gibt es aktuell (Stand 19.4.2020, 9.30 Uhr) 62 Covid-19-Infektionen (unverändert). Sechs Patienten (-5) werden im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf einer Intensivstation. Nach wie vor gibt es nur einen Corona-Toten in diesem Kanton.

