von sk

Im Daniel-Danner-Haus auf dem Markhof sind neun Bewohner und neun Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Dies teilt ein Sprecher des Rheinfelder St. Josefshaus mit, zu dem das Daniel-Danner-Haus gehört. In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurden demnach alle Maßnahmen ergriffen, um eine Ausbreitung des Corona Virus soweit möglich zu verhindern. Die betroffenen Bewohner befinden sich in Quarantäne. Ihre ärztliche Versorgung ist sichergestellt. Die Angehörigen sind informiert und werden ständig auf dem Laufenden gehalten. Für die Mitarbeiter wurde ein erhöhter Hygiene- und Schutzstandard angeordnet. Die mit dem Corona Virus infizierten Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. Für die Quarantänebereiche im Daniel-Danner-Haus besteht bis auf Weiteres ein Besuchsverbot. Die Krankheitsverläufe sind bislang überwiegend mild, kein Fall gibt Anlass zur Besorgnis. Da kein Zusammenhang mit den Infektionen im Martinshaus nachgewiesen werden konnte, wird von einem neuen Infektionsgeschehen ausgegangen. Vor zwei Wochen hatten sich 18 Mitarbeiter und 20 Bewohner des Martinshauses (Markhof) mit dem Corona-Virus infiziert.

Bei einem erkrankten Bewohner des Martinshauses trat zwischenzeitlich ein schwerer Krankheitsverlauf auf, so dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Große Betroffenheit löste die Nachricht am vergangenen Donnerstag im St. Josefshaus aus, dass der Bewohner aufgrund seiner Vorerkrankungen an seiner Coronainfektion verstorben ist.