Der Weiße Ring

Der Bundesverband Weißer Ring wurde 1976 gegründet. Mit rund 44.000 Mitgliedern ist der Weiße Ring Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität. Bundesweit gibt es 18 Landesverbände mit bundesweit rund 400 Außenstellen und rund 2.900 professionell ausgebildeten, ehrenamtlichen Helfern. In der Waldshut-Tiengener Außenstelle arbeiten elf Mitarbeiter. Der Zuständigkeitsbereich umfasst den Landkreis Waldshut, vertretungsweise aber auch die Kreise Lörrach und Konstanz. Siegfried Elis, Leiter der Außenstelle, ist telefonisch unter 0151/55164732 erreichbar oder per E-Mail an: waldshut-tiengen@mail.weisser-ring.de