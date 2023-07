Wegen Untreue in 13 Fällen verurteilte Raphael Kania, Richter am Amtsgericht Waldshut-Tiengen, einen 61-jährigen Geistlichen zu einer Geldstrafe von 35 Tagessätzen zu je 70 Euro. Daneben verhängte er 103 Euro Erstattung für 18 Flaschen Rotwein, die privat verwendet worden seien.

Damit fiel die Geldstrafe so aus wie bereits im Strafbefehl angesetzt. Staatsanwalt Florian Schumann hatte ebenfalls 35 Tagessätze zu je 70 Euro beantragt. Verteidiger Nicolas Doubleday hatte eine Verwarnung mit Strafvorbehalt und 20 Tagessätzen als vollstreckt angeregt.

Auch kirchenrechtlich war der frühere Pfarrer, von September 2000 bis Anfang 2018 in der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach tätig, bereits bestraft worden. Er war versetzt worden, musste eine hohe Geldstrafe bezahlen, für 24 Monate wurde sein Gehalt um 250 Euro gekürzt und er musste 50 Messefeiern abhalten, ohne dafür bezahlt zu werden. Der Angeklagte selbst war nicht vor Gericht erschienen – er hatte sich von seinem Verteidiger vertreten lassen.

Das wird dem Geistlichen zur Last gelegt

Der Tatvorwurf lautete, dass der 61-Jährige in der Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 14. Februar 2018 in 13 Fällen Geld aus den Kollekten mehrerer Trauer- und Hochzeitsgottesdienste für sich behalten und in eine sogenannte schwarze Kasse gelegt hätte. Daneben habe er 18 Flaschen Rotwein gekauft, die er ebenfalls für sich behalten habe, auf der Abrechnung aber geschrieben habe, diese seien für einen spanischen Abend der Frauengemeinschaft gewesen.

Auch Tütchen mit Geld für das Hilfswerk Misereor soll er einbehalten haben. Da jedoch nicht klar war, wie viel Geld in den Tütchen gewesen war, wurde dieser Tatvorwurf fallen gelassen.

Staatsanwalt: „Ein Hirte beklaut seine Gemeinde nicht“

Verteidiger Doubleday hatte eine Einstellung nach §153 a vorgeschlagen, sein Mandant habe bereits viel mitgemacht, sei auch durch die Kirche bestraft worden, außerdem sei seit den Taten viel Zeit vergangen. Staatsanwalt Schumann wollte das nicht gelten lassen. „Es geht nicht, dass das, was innerhalb der Kirche passiert, in der Kirche bleibt. Ein Hirte beklaut seine Gemeinde nicht.“

Der Schaden für die Gemeinde sei enorm, sagte der Staatsanwalt. „Es spricht vieles dafür, dass das, was der Staatsanwalt zur Anklage gebracht hat, nur die Spitze des Eisbergs ist“, erklärte auch Richter Kania. Sie hätten dem 61-Jährigen damals eine goldene Brücke gebaut, die dieser nicht beschritten habe. Müsse die Verhandlung wirklich durchlaufen werden oder akzeptiere sein Mandant einen milden Strafbefehl, wandte sich Kania an den Verteidiger.

Eigentlich hätten noch sieben Zeugen angehört werden sollen, doch man einigte sich auf die Beschränkung des Einspruchs auf den Rechtsfolgenausspruch. Damit hatte der Angeklagte seine Schuld eingestanden und eine Anhörung der Zeugen war nicht mehr nötig.

In seinem Plädoyer erklärte Schumann, dass einiges für den Angeklagten spreche. Er sei strafrechtlich noch nie in Erscheinung getreten, das Ganze sei belastend für ihn, der 61-Jährige stehe im öffentlichen Interesse, aber genau deswegen sei das Strafverfahren besonders schwer. Dazu habe er die Taten eingestanden.

Moralischer Schaden für die Gemeinde

Zu seinen Lasten spreche, dass der finanzielle Schaden gering, der moralische Schaden für die Gemeinde aber sehr hoch sei. Die Episoden hätten sich über mehrere Jahre in verschiedenen Gemeinden ereignet. Er sehe hier keinen moralischen Vorwurf, hielt der Verteidiger dagegen. Die sogenannte schwarze Kasse sei durchaus üblich, sein Mandant habe diese Praxis einfach übernommen. Daneben sei die Verfahrenszeit sehr lange gewesen, das sei eine bittere Zeit für seinen Mandanten gewesen.

Das wollte Richter Kania so nicht stehen lassen. „Ihr Mandant hätte den Strafbefehl einfach akzeptieren können“, sagte er. Im Hinblick auf die schwarze Kasse sagte er: „Gepflogenheiten wurden für normal gehalten, die so nicht hinnehmbar sind.“ Das Gesamtbild hier sei einigermaßen verheerend. Er hoffe, dass die Gemeinde jetzt abschließen könne, ergänzte er.