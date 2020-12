Zu Weihnachten hat im Grunde jede Familie ihre eigenen kulinarischen Traditionen und Vorlieben. Es muss nicht immer das opulente Menü sein, denn viel wichtiger ist das Gemeinschaftserlebnis. Entsprechend hoch im Kurs stehen Gerichte, die man am besten direkt am Tisch zubereitet oder veredelt. Fondue oder Raclette sind in diesem Zusammenhang sicherlich Evergreens. Aber sollte man in Zeiten der Corona-Pandemie von derartigen Spezialitäten lieber die Finger lassen?

Elvira Buchter, Interims-Leiterin des Gesundheitsamtes Waldshut, gibt eingeschränkt Entwarnung: Nach heutigem Wissensstand sei bisher keine Übertragung des Coronavirus via Nahrungsmitteln nachgewiesen worden, erklärt sie auf Nachfrage unserer Zeitung.

Ansteckung über Lebensmittel „eher unwahrscheinlich“

Auch eine Übertragung bei Varianten wie dem Käsefondue oder dem als Dessert beliebten Schokoladenfondue sei eine Ansteckung über die Bestandteile der Mahlzeit „eher unwahrscheinlich“, auch wenn in der Regel nicht so hohe Temperaturen erreicht werden, wie etwa beim Fleischfondue.

Fleichsfondue. | Bild: simon+kim, Luzern

Denn: „Der Hauptübertragungsweg des Coronavirus ist über die Atemwege.“ Insofern seien eben eher die Teilnehmer an einer Mahlzeit der Risikofaktor, und nicht etwa die Mahlzeit selbst.

Abstand bleibt entscheidend

„Das größere Problem ist ein längerer gemeinsamer Aufenthalt in einem Raum ohne Einhaltung eines gewissen Abstands“, gibt Buchter zu bedenken. Denn in der Regel sitzen die Beteiligten beim Fondue oder auch beim Raclette eng um einen Topf oder den Grill herum.

Essen ohne Zeitdruck: Auch beim Raclette kommen sich die Gäste nah. | Bild: DPA

Die Expertin rät: „Besser zwei oder mehrere Töpfe verwenden.“ So ließen sich Abstände besser einhalten. Abgesehen davon sollten Räume gut gelüftet werden. Und ohnehin dürften dieses Jahr ja nicht so viele Menschen gleichzeitig am weihnachtlichen Essen teilnehmen. Auch das dürfe man nicht außer Acht lassen.

Richtig dippen

Natürlich ist es aber auch bei einem gemütlichen Fondue nie verkehrt, gewisse Hygienestandards einzuhalten, empfiehlt Buchter. Beim Käsefondue ist es ratsamer, das Brotstück mit einer unbenutzten Gabel von der Fonduegabel auf den Teller abstreifen – und nicht direkt von der Fonduegabel in den Mund nehmen. Auch sollten die Leckereien nicht einfach in Dips getunkt werden. Besser ist es, die Saucen auf den Teller anzurichten.

