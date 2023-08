Nach den schweren Felsstürzen im Wehratal und den daraus resultierenden Sperrungen in den vergangenen Jahren, müssen sich die Todtmooser nun erneut auf eine längere Sperrung der L 148 durch das Wehratal einstellen.

Wie der Forst Baden-Württemberg mitteilt, sind ab Mitte Oktober in der Schlucht Verkehrssicherungsmaßnahmen sowie reguläre Holzerntemaßnahmen geplant. Diese erfordern zwingend eine Sperrung der Strecke zwischen Wehr und Todtmoos ab Mitte Oktober für etwa zehn Wochen. Innerhalb dieses Zeitraums werde auch die nach dem Eingriff nötige Felsberäumung stattfinden.

Zusätzlich zur L148 müssen auch die Wanderwege und einige Forstwege im Wehratal gesperrt werden. „Alle Sperrungen müssen zwingend eingehalten werden, um die Sicherheit von Unbeteiligten aber auch der Arbeiterinnen und Arbeiter auf der Straße und den Waldflächen gewährleisten zu können“, teilt die Forstbehörde mit. In der Vergangenheit hatten manche Autofahrer die Absperrungen ignoriert.

Behörden beantworten Fragen der Anwohner

Der für die Holzerntemaßnahmen zuständige Forst BW-Forstbezirk Hochrhein lädt die betroffene Bevölkerung aus Wehr, Todtmoos und Umgebung Anfang September zu einer Informationsveranstaltung in die Wehratalhalle nach Todtmoos ein.

An diesem Termin wird der Zeitplan, die zu bearbeitenden Bereiche, sowie die rechtlichen Hintergründe vorgestellt. Die Infoveranstaltung am Mittwoch, 6. September, um 19 Uhr in der Wehratalhalle in Todtmoos dauert etwa zwei Stunden und besteht aus kurzen Impulsvorträgen, anschließend wird ausreichend Zeit für Fragen eingeplant.